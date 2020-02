Municipales à Nîmes : le maire sortant Jean-Paul Fournier présente le programme "Choisissons Nîmes !"

Jean-Paul Fournier, maire sortant et candidat à sa propre succession, a choisi le musée de la Romanité pour présenter son programme pour les élections municipales 2020, ce samedi. Entouré des membres de la liste "Choisissons Nîmes!", il décline une centaine de proposition.

Ce samedi 29 février, Jean-Paul Fournier a présenté une conférence de presse au musée de la Romanité pour présenter le programme pour les municipales de la liste "Choisissons Nîmes !" : devant la quasi-totalité de ses colistiers, le maire de Nîmes candidat à sa propre succession dévoile un programme chiffré à 266 millions d'euros. Parmi la centaine de propositions présentée devant la presse, trois axes majeurs :

Développement durable

Dès le début de la conférence (qui durera deux heures) l'accent est mis sur l'éco-responsabilité : 50% des investissements de la Ville seront dédiés à la lutte contre le réchauffement climatique. Avec l'arrivée du parc naturel Jacques Chirac à l'endroit des anciennes pépinières Pichon, Jean-Paul Fournier propose une "forêt des enfants" : chaque enfant passant en classe de CV planterait un arbre, en cas de réélection.

La Ville s'engage également à limiter l'achat de véhicules Diesel au profit de voitures électriques, et ériger en zones 30 les rues du centre-ville et les faubourgs. Enfin, Jean-Paul Fournier s'engage à fournir la ville en "éclairage public intelligent" grâce à des capteurs, pour gérer la circulation piétonne.

Dynamisation du centre-ville

Chantier brûlant ce cette campagne municipale 2020, Jean-Paul Fournier a dévoilé son plan pour rentre le coeur de ville plus attractif. Sur le plan culturel, la liste "Choisissons Nîmes" choisit de faire pousser dans le centre différents lieux de culture, comme la création d'un musée du textile et du jean, à l'endroit du Musée du Vieux Nîmes. Le Parnasse serait transformé en Aréna d'une capacité de 4.500 places. Enfin, pour les événements taurins, Jean-Paul Fournier s'engage à créer un nouveau corral, au plus près de la ville de Nîmes.

Sur le plan économique, là aussi, le chantier est de taille : le maire sortant propose de racheter les boutiques vacantes, et revaloriser les Halles. Le quadrilatère des Jésuites deviendrait un espace commercial sur le boulevard Amiral Courbet. Enfin, pour relier le centre aux périphéries de manière moins onéreuse, "Choisissons Nîmes !" propose la gratuité des transports en commun pour les plus de 65 ans, mineurs, et demandeurs d'emploi.

Sécurité, quartiers prioritaires

Comme bon nombre de ses concurrents, Jean-Paul Fournier mise sur des mesures fortes pour assurer la sécurité dans le quotidien des nîmois : augmentation des services de police, création d'une équipe volante... le programme prévoit 200 caméras supplémentaires pour faciliter la verbalisation.

Nouveauté également : la création de nouveaux postes de police municipales annexes, notamment dans le quartier Pissevin, et accueillant également la police nationale. Enfin, dans l'espoir de cesser les incivilités, la liste propose la création d'une brigade de tranquillité, et une police des transports.

