Municipales à Nîmes : le PS appelle à voter Vincent Bouget

« Ce samedi 30 mai 2020 deviendra désormais une date à oublier pour les espoirs de la gauche sociale et écologique sur Nîmes telle qu'elle fut imaginée par l'équipe de "Nîmes, une ville nommée désir.", voilà comment début le communiqué de la fédération du Gard du Parti Socialiste. La nouvelle a fait l’effet d’une bombe à 1 mois du second tour de l’élection municipale à Nîmes : Daniel Richard, le candidat écologiste, a choisi de rejoindre le centriste Yvan Lachaud, faisant de très nombreux déçus parmi tous ceux qui l’avaient soutenu jusqu’ici.

Voici la liste du communiqué : « en concluant un accord avec Yvan LACHAUD, Daniel RICHARD, chef de file de la liste réunissant citoyens, écologistes, et une partie des forces de gauche, a non seulement trahi sa parole mais au delà rompu son engagement auprès de celles et ceux qui étaient à ses côtés depuis des semaines voire des mois.

Cet acte éminemment politique démontre la qualité et la fiabilité de la parole de celui qui il y a encore quelques jours se posait en sauveur de la cité des Antonins.

La Fédération du Parti Socialiste du Gard prend acte de la décision de Daniel RICHARD et retire immédiatement tout soutien du Parti Socialiste à cette liste et à toute personne s'en revendiquant.

Suite à cet évènement, les Socialistes Gardois appellent sans réserve les électeurs de gauche, socialistes, à apporter leurs votes, et ce massivement, à la liste menée par Vincent BOUGET, seule liste à porter aujourd'hui les valeurs humanistes, solidaires, écologistes, démocratiques dont la ville de Nîmes a besoin.

Militants, sympathisants socialistes, le 28 Juin, votez et faites voter pour Nîmes Citoyenne à Gauche ! »

La lette est signée de Jean Denat, Premier Secrétaire Fédéral du Gard.