Municipales à Nîmes : le soutien appuyé de Marine Le Pen à Yoann Gillet

Nîmes, France

"Nîmes est une ville qu'on regarde avec intérêt au niveau national" confie Marine Le Pen ce vendredi. Après un passage à Lunel (Hérault), la présidente du Rassemblement National avait tenu à se rendre à Nîmes pour soutenir Yoann Gillet qui se présente aux municipales. "Le département du Gard donne régulièrement d'excellents résultats au RN dit-elle, on peut créer la surprise à Nîmes avec ce candidat. _Yoann Gillet fait partie des jeunes pousses en lesquelles on met de grandes espérances_." Et de citer à titre d'exemple, le maire de Beaucaire. "Les maires ont la possibilité d'agir, Julien Sanchez en est la preuve avec 44% de baisse de la délinquance depuis 6 ans dans sa ville".

La sécurité, priorité principale des candidats

La sécurité, c'est la priorité principale répète Marine Le Pen. Yoann Gillet, qui a déposé sa liste ce vendredi, promet pour sa part le doublement des effectifs de la police municipale et 600 caméras de vidéo-surveillance. "Il faut exiger une tolérance zéro" explique-t-il. Il n'est pas normal qu'on puisse acheter des kalachnikovs dans le quartier Pissevin en référence aux deux fusillades survenues ces dernières semaines. La sécurité n'est cependant pas ma seule préoccupation pour la ville ajoute Yoann Gillet. Notre programme, c'est _aussi le développement économique, l'écologie, la rénovation des bâtiments communaux, un grand plan voirie ou encore la redynamisation du centre-ville_." Un programme qu'il présentera en détails dans les prochains jours.

Un Livre blanc de la sécurité

Marine Le Pen a par ailleurs précisé qu'elle a allait présenter un Livre blanc sur la sécurité le 26 février. Livre dans laquelle elle donnera des conseils aux maires pour qu'ils reprennent la main en matière de sécurité dans les villes qu'ils dirigent. " Combien de villes on va gagner, on n'en sait rien. Mais on a de bons espoirs dans le Gard pour Vauvert, Saint-Gilles ou le Grau-du-Roi. Ce processus d'implantation locale, c'est ce que je souhaite depuis mon arrivée à la tête du Front National en 2011".

Neuf candidats sont déclarés à Nîmes

Jean-Paul Fournier (maire sortant), Choisissons Nîmes (LR/Divers droite)

Daniel Richard, "Nîmes, une ville nommée Désir" (EELV-PS-LFI)

Yoann Gillet, « Le courage d’agir » (RN)

Yvan Lachaud, « Nîmes en mieux (MODEM-UDI-LREM)

Vincent Bouget, Jo Menut, "Nîmes citoyenne à gauche" (PCF/Divers gauche)

David Tebib, « Nîmes ensemble »

Jacques Armando, Debout la France

Michel Severan, Parti citoyen de France

Stéphane Gilli, Nîmes animaliste