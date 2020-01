Municipales à Nîmes : les militants de la France Insoumise votent à 90,6% le ralliement à Daniel Richard

Nîmes, France

90, 6% : le vote est sans appel. Les militants nîmois de la France Insoumise réunis ce jeudi soir ont voté à la quasi unanimité leur ralliement au candidat écologiste Daniel Richard. C'est ce qu'avait laissé entendre il y a quelques jours Karine Voinchet, chef de file des municipales à Nîmes pour la France Insoumise sur France Bleu Gard Lozère. " Nous sommes la force et l'alliance qui sont capables de battre la droite et l’extrême droite à Nîmes". Reste maintenant à convaincre les électeurs. " Il faut aller voir les gens, discuter, c'est ce qu'on sait faire et ce qu'on toujours fait."