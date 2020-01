Municipales à Nîmes : Jean-Paul Fournier dévoile les 6 candidats en tête de sa liste

3 nouveaux et 3 sortants, 3 hommes et 3 femmes, ce sont les 6 premières personnes de la liste de Jean-Paul Fournier, maire sortant de Nîmes qui se représente. Derrière lui, on trouve Sophie Roulle, Julien Plantier, Valentine Wolber, François Cordil et Pascale Venturini.