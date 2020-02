Municipales à Nîmes : Marine Le Pen en visite vendredi

Nîmes, France

À un peu plus d'un mois du premier tour des élections municipales, Marine Le Pen vient apporter son soutien à Yoann Gillet ce vendredi. Annoncée dans un premier temps également au Grau-du-Roi, la présidente du Rassemblement National ne devrait finalement venir qu'à Nîmes. En 2014, Yoann Gillet avait rassemblé au second tour plus de 24% des suffrages, derrière Jean-Paul Fournier, qui avait été réélu.

9 candidats sont déclarés à Nîmes :