Municipales à Nîmes : Pierre-Edouard Detrez recrue de poids pour la liste "Nîmes citoyenne à gauche"

Un renfort de poids pour la liste "Nîmes citoyenne à gauche". Pierre-Edouard Detrez, l'ancien pilier international du RCN et actuel président du comité du Gard de rugby. Pierre-Edouard Detrez a choisi de s'engager aux côtés de Vincent Bouget et Jo Menut qui conduisent cette liste. Il apparaîtra en 9e position, avec, en ligne de mire, un poste d'adjoint aux sports en cas d'élection. Pour une fois le pilier ne sera pas en première ligne, mais il n'en sera pas loin. Sur la liste, il portera le numéro 9, celui des demis de mêlée, qui cornaquent les paquet d'avants dont Pierre-Edouard Detrez a été un éminent représentant.

Le sport pour tous plutôt que l'élite

A 63 ans, l'ancien international nîmois va vivre sa première expérience politique, lui qui n'est jamais apparu sur une liste, qui n'est encarté à aucun parti et qui n'a pas la moindre intention de le faire un jour. S'il a rejoint Vincent Bouget et Jo Menut, c'est parce qu'il se sent "à la fois Nîmois, citoyen et de gauche". Tout simplement. S'il devenait adjoint aux sports en mars prochain, paradoxalement, lui l'ancien sportif de haut niveau privilégierait la pratique pour tous plutôt que l'élite, parce qu'il est convaincu que "le sport est vecteur d'intégration, de savoir vivre et de savoir faire ensemble. Plus efficace pour régler certains problèmes que des caméras ou des policiers à chaque coin de rue". Discours un poil utopiste ? "Oui je suis un rêveur" reconnait Pierre Edouard-Detrez, "mais un rêveur pragmatique".

