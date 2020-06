Municipales à Nîmes : plus aucun candidat ni colistier n'a le droit de se prévaloir de l'étiquette EELV

C'est la conséquence directe de l'alliance entre Daniel Richard et Yvan Lachaud. Europe Écologie-Les Verts prévient qu'à Nîmes, plus personne ne peut "faire référence" au parti "ni utiliser son nom ainsi que le logo et l’ensemble de sa charte graphique".