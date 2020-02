Municipales à Nîmes : Scènes de la vie ordinaire de campagne électorale

Impossible de les manquer ce samedi dans Nîmes. La plupart des candidats aux élections municipales occupaient le terrain de diverses manières. La liste "Nîmes ensemble" de David Tebib avait choisi un "happening" pour une photo de famille sur les marches de la maison carrée. La liste "Nîmes citoyenne à gauche" de Vincent Bouget et Jo Menut avait opté pour une "déambulation" dans les rues et les places de la ville. Exactement comme la liste "Choisissons Nîmes" du maire sortant Jean-Paul Fournier. Et partout les mêmes scènes de photos et de tractages pour les élus et les militants à la chasse aux électeurs, tous partis et tous bords confondus.

Photo de famille pour la liste "Choisissons Nîmes" sur la place de l'Horloge © Radio France - Hervé Sallafranque

Huit candidats sont déclarés à Nîmes