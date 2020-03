Municipales à Nîmes : suivez le débat France Bleu Gard Lozère / France 3 Occitanie

Ce mercredi soir, à partir de 21h05, France 3 Languedoc Roussillon organise en partenariat avec France Bleu Gard Lozère un débat de 45 minutes autour de quatre candidats à l'élection municipale à Nîmes.

Candidats invités

Vincent Bouget (PC Div gauche)

Daniel Richard (EELV/LFI/PS)

Yvan Lachaud - (Modem / Udi, soutenuu par LREM)

Yoann Gilet (RN)

Le maire sortant Jean-Paul Fournier (LR) a décliné l’invitation et refusé tout débat avant le premier tour Il n’a pas non plus délégué un représentant.

Le débat à suivre ici dès 21h

Ce rendez-vous est suivi d'un autre débat « Enjeux Citoyens », présenté par Anne-Sophie Mandrou, confrontant citoyens, responsables associatifs et spécialistes sur la place des mouvements sociaux dans ces municipales.

Les enjeux

Jean-Paul Fournier, maire LR depuis 2001 et son ancien premier adjoint Yvan Lachaud (Nouveau Centre), président de la Métropole de Nîmes, ne s'entendent pas, ou plutôt ne s'entendent plus. Jean-Paul Fournier est donné largement en tête au premier tour d'après les sondages mais attention aux possibles alliances au second. Quelle attitude pourrait avoir Daniel Richard (EELV, soutenu par PS, PRG, LFI et Génération Ecologie), donné en deuxième position par plusieurs sondages ? Surtout si le Rassemblement national de Yoann Gilet réussissait à se maintenir.

Les chiffres clés

Sa population a été en expansion ces dernières années : 17.000 nouveaux habitants en 18 ans pour dépasser aujourd’hui les 150.000 âmes.

Son patrimoine romain et antique, complété par le Musée de la Romanité, a attiré 655.000 visiteurs en 2019. Et ses traditionnelles férias de Pentecôte et des Vendanges, près d’1 millions 800 mille participants. Mais les corridas et spectacles taurins ont perdu 23.000 spectateurs en 5 ans, avec seulement deux spectacles de moins

7 candidats à Nîmes