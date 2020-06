Municipales à Nîmes : "Nous serons une opposition crédible et légitime" (Vincent Bouget)

A 74 ans, le maire sortant Jean-Paul Fournier (LR Div Droite) est réélu avec 41 96 % des voix et enchaîne un 4ème mandat. Il devance le communiste Vincent Bouget (divers gauche) 26,48%, le centriste Yvan Lachaud (18,46%) et Yoann Gillet (RN, 13,10%). Vincent Bouget, 3e le soir du 1er tour, a a su depuis rassembler la gauche, en particulier après le ralliement de Daniel Richard à Yvan Lachaud. Mêem battu, il profite de son élan ce dimanche et confie sur France Bleu Gard Lozère "On sentait ces derniers temps une dynamique qui poussait, mais la marche était peut-être pour ce coup-ci un peu trop haute. Et l'abstention a marqué profondément ce scrutin, au premier comme au second tour."

"On tirera les analyses après. J'en veux surtout à Daniel Richard qui a profondément fracturé la gauche à Nîmes pendant un temps (..) ce soir, on dit que la gauche est là, elle existe. Nous voulons rassembler demain dans une opposition crédible et légitime" Vincent Bouget

"Je crois qu'on a réussi à prouver que cette liste citoyenne de rassemblement de la gauche, des écologistes et de beaucoup de nîmois était présente." Vincent Bouget promet "Nous serons demain une opposition vigilante, constructive quand il le faudra, et résolue à être les porte-voix des nîmoises et des nîmoises qui vont souffrir par le contexte national et local;"