Municipales à Nîmes : Yannick Jadot, le député européen EELV soutient Daniel Richard

Daniel Richard, le candidat écologiste pour les municipales à Nîmes et Yannick Jadot, le député européen EELV (arrivé en 3e position à Nîmes en mai 2019 derrière les candidats RN et LREM) se connaissent depuis des années. Ils se sont côtoyés au sein d"Alliance pour la planète", le groupement d'ONG, d'associations et de collectifs à l'écologie, créé en 2006 (dissous en 2012) . Un groupement qui proposait des actions collectives à mener pour répondre à la crise environnementale. Certaines de ses propositions avaient été reprise dans le Grenelle de l'environnement.

"La sécurité , priorité des écologistes"

"L'écologie, c'est en mode cuisson à Nîmes" explique Yannick Jadot, à cause de la sécheresse, de la canicule et de l'artificialisation des sols. La ville a tourné le dos à l'écologie et à la nature et donc aux hommes. Il est temps de les réconcilier. Daniel Richard est un homme de la réconciliation. Nîmes a besoin d'un nouveau souffle et d'un maire écologiste " ajoute le député européen. Quand on lui rapporte que dans le sondage de France Bleu Gard Lozère/ Ipsos publié le 26 février, c'est la sécurité qui arrive en tête des préoccupations des Nîmois, Yannick Jadot répond : " La sécurité est devenue une priorité des écologistes ! Quand on s'occupe de créer de l'emploi, quand on rénove les quartiers, quand on rend la ville fluide parce qu'il y a des déplacements collectifs, quand on crée de l'emploi local, tout ça permet de lutter contre l'insécurité. "

"Nîmes a besoin d'un maire écologiste"

Pour mener à bien ce chantier, Yannick Jadot met en avant Daniel Richard. " C'est un homme d'apaisement, une personnalité de réconciliation et une personnalité incroyablement ambitieuse pour sa ville qui a toujours montré que l'écologie était un levier pour l'économie, pour l'emploi et pour l'aménagement du territoire et ça c'est essentiel à Nîmes".

