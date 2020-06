Municipales à Nîmes : Yoann Gillet annonce déposer plainte contre la mairie

A 10 jours du second tour des élections municipales à Nîmes, un candidat annonce ce mercredi porter plainte contre la mairie. Yoann Gillet vient d’envoyer un communiqué. Le candidat RN explique : « En début de semaine, l'ensemble des candidats au second tour des élections municipales de Nîmes ont livré leurs bulletins de vote et professions de foi au Stade des Costières sous la responsabilité de la Mairie de Nîmes, organisatrice. Ces documents étaient en partie destinés à être mis sous pli par la Mairie à destination des électeurs, mise sous pli qui a commencé ce (mardi) matin. »

Selon lui, « alors que les quantités livrées ont été certifiées en quantités suffisantes par la Mairie de Nîmes et la commission de propagande (présidée par un magistrat), j'apprends ce soir, par un appel du service des élections de la Mairie de Nîmes, qu'il manquerait des professions de foi pour la mise sous pli de plusieurs candidats : Yvan Lachaud, Vincent Bouget et moi-même, soit la totalité des adversaires du Maire sortant. »

« D'après mes informations, Yvan Lachaud et Vincent Bouget ont été alertés de cette information il y a plusieurs heures, ce qui n'est pas mon cas. J'annonce déposer plainte contre X pour vol mais aussi contre la Mairie de Nîmes pour sa très grave défaillance alors que les documents avaient été placés sous sa responsabilité contre signature. » Yoann Gillet

Le candidat RN insiste et martèle que « cela remet en cause très clairement la sincérité des opérations électorales et du scrutin déjà amoindri par le COVID 19 ». Jointe par la rédaction de FB Gard Lozère, la mairie affirme pour l’instant ne pas être au courant.

Pour sa part, le candidat Vincent Bouget, tête de liste de « Nîmes citoyenne à gauche »confirme l’information Mais assure que lui ne porte pas plainte.