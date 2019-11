Municipales à Nîmes : Yoann Gillet sera le candidat du Rassemblement National

Nîmes, France

Yoann Gillet a choisi ce lundi France Bleu Gard Lozère pour annoncer sa candidature aux élections municipales à Nîmes en mars prochain. Il répondra à 7H50 aux questions de Jérôme Plaidi. A 33 ans, le conseiller municipal à Nîmes et délégué communautaire à Nîmes-Métropole a déjà un long parcours politique. C'est sa deuxième tentative pour s’asseoir sur le fauteuil du sortant LR Jean-Paul Fournier.

Passage éclair de l'ancien directeur régional de société au Front National

Yoann Gillet est le directeur de cabinet de la ville de Beaucaire, la 4é du département. Point d'appui, point d'orgue de la dynamique RN. Ce Rennais, déçu du Sarkosysme et de son karcher inopérant, "parce qu'il ne nous a pas débarrassés de la racaille et parce qu'il a qui plus est facilité le communautarisme et l'immigration en naturalisant comme les socialistes 150 000 immigrés par an sur 5 ans", rejoint le FN en 2008.

L'homme de l'ombre qui ne pense pas encore à cela en se rasant

Il est l'un des acteurs du renouveau du FN dans le Gard, "le 1er parti du Gard, Marine Le Pen - en 2012 - arrivant en tête à l'élection présidentielle dans le département". Yoann Gillet participe en 2011 à la campagne de Julien Sanchez (l'actuel maire de Beaucaire) sur le 5é canton Nîmois, (La gauche éliminée au 1er tour et Julien Sanchez obtient 43% des voix). 12 mois après, Yoann Gillet fait campagne législative pour le même qui accède au second tour dont le FN était absent 5 ans auparavant en "faisant presque jeu égal avec Françoise Dumas et Yvan Lachaud, député sortant".

De l'ombre à la lumière : Gillet candidat

En 2014, Yoann Gillet conduit la Liste "Nîmes, ville française !". 24% et 7 élus. En 2015, il est défait aux départementales (49% des voix au second tour). Il est élu à la grande région Occitanie (scrutin de liste), et mène de concert une carrière nationale au RN. Aux législatives de 2017,en plein vague macroniste, il se qualifie pour le second tour mais s'incline. Toujours ce fameux plafond de verre qui pour le moment jamais ne se brise. En mars 2020, il tente la passe de 2 aux municipales à Nîmes.