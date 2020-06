Municipales à Nîmes : Yoann Gillet veut en finir "avec ce monde de bisounours où on ferme les yeux"

A 10 jours du second tour des élections municipales à Nîmes, le candidat RN Yoann Gillet a fait son 7h50 ce mardi sur France Bleu Gard Lozère, et vous pouvez réécouter ici son interview. Il a présenté son programme, calqué sur le modèle de Julien Sanchez, maire RN de Beaucaire. Yoann Gillet est revenu aussi sur ce nouveau drame à Nîmes, la mort dans la nuit de dimanche à lundi d'un jeune de 21 ans quartier Chemin Bas d 'Avignon. Un mort de plus, après une fusillade, "la faute, selon lui, à la fois à l'Etat qui n'assure plus sa mission régalienne qui est la sécurité et la faute aux autorités locales qui ont engendré un laxisme total, qui n'ont jamais lutté contre le communautarisme, qui n'ont jamais lutté contre le trafic de drogue qui pourrit tous nos quartiers. La faute en fait à tous ceux qui gouvernent depuis tant d'années et qui ne font rien".

"Il faut arrêter avec ce monde de bisounours où on ferme les yeux, on pense que tout va bien et on continue à garder la même politique, toujours. Et puis on vient pleurer ensuite quand il y a des morts."Yoann Gillet, au micro France Bleu Gard Lozère

Sa première action, s'il était maire ? "Je double les effectifs de police municipale sans tarder, je renforce le système de vidéo-surveillance, je donne des consignes très claires de tolérance zéro, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. " Yoann Gillet fustige aussi certains discours d'élus entendus ces derniers jours. "C'est sûr que si on écoute certains, je pense à M. Bastid (NDLR : Christian Bastid, Conseiller départemental communiste du canton de Nîmes 2 , Vice-président du département délégué à l'habitat et au suivi de l'ANRU), à Madame Couvreur (NDLR : Amal Couvreur, Conseillère départementale du canton de Nîmes 2 et vice-présidente du Département, déléguée aux contrats de ville et à la jeunesse, délégué à l'habitat et au suivi de l'ANRU), oui nous pourrions continuer à injecter de l'argent dans les associations, c'est le monde des bisounours. Et en payant quelques actions par-ci par-là à certains jeunes qui foutent le bordel dans les quartiers, on pense pouvoir les acheter. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe."

"On peut anticiper, on peut éduquer quand on parle de petites conneries de délinquants, augumente-t-il encore. Là, on parle de coups de feu, on parle encore d'un mort, on parle de trafic de drogue. Les habitants n'en peuvent plus, _ils n'osent plus sortir de chez eux, ça devient dramatique_. Il faut agir, il faut arrêter avec ce laxisme généralisé. Il faut arrêter avec ce monde de bisounours où on ferme les yeux, on pense que tout va bien et on continue à garder la même politique, toujours. Et puis on vient pleurer ensuite quand il y a des morts. Mais oui, mais les morts à Nîmes ils se multiplient. Les fusillades se multiplient, donc il faut changer le choses. Il faut changer radicalement de politique."