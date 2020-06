Municipales à Nîmes : Yvan Lachaud propose "un centre éducatif fermé et un commissariat mobile"

A 10 jours du second tour des élections municipales à Nîmes, Yvan Lachaud fait son 7h50 ce vendredi sur France Bleu Gard Lozère.Il s'exprime notamment sur la lettre polémique envoyée au maire sortant Jean-Paul Fournier, sur la crise sanitaire et sur la sécurité.

C'est bientôt le dernier virage avant le sprint final, dans la course aux élections municipales à Nîmes. A un peu plus d'une semaine du second tour, le candidat centriste Yvan Lachaud, tête de liste de "Nîmes en mieux!" a fait son 7h50 ce vendredi matin sur France Bleu Gard Lozère, et vous pouvez le réécouter ici. Lui qui est aussi président de Nîmes Métropole propose ses solutions, notamment, pour l'après covid-19 et pour les quartiers dits "sensibles", encore frappés il y a quelques jours par la mort d'un jeune de 21 ans, tué par balles au Chemin Bas d'Avignon.

Mais avant cela, Yvan Lachaud s'explique sur la lettre polémique, envoyée la semaine dernière à Jean-Paul Fournier. Un courrier qui remet en cause l'état de santé du maire sortant, et qui demande son retrait. "D'abord, aucun de mes colistiers ni moi-même n'avons signé cette lettre. Deuxièmement, et dieu sait que je connais des nîmois, parmi ces 35 signataires je connais 5 nîmois. Troisièmement, _cette lettre, si ce qui est dit est mensonger, alors Jean-Paul Fournier est assez grand pour s'en défendre_.. si ce qui est dit est vrai, alors les nîmois ont à juger, ont à prendre position. C'est leur problème, ce n'est pas le mien. (..) Moi je n'ai pas à prendre position là-dedans. Les gens se sont exprimés. Si c'est faux, le maire peut s'en défendre il n'y a aucun souci. Moi, je suis souvent attaqué, et je ne vais pas faire un scandale".

Au 1er tour de l'élection municipale, la liste d'Yvan Lachaud est arrivée en 2e position avec 15,73% des voix, derrière celle de Jean-Paul Fournier (34,34%) mais quasiment à égalité avec Vincent Bouget (15,68%). "Je fais une proposition aux nîmois. Il y a 4 listes : le Front National (NDLR : RN) et le Parti Communiste, parce qu'on veut nous faire croire que c'est une union de la gauche mais c'est le Parti Communiste, qui pendant 30 ans a géré cette ville et on a vu ce que ça donnait. Donc 2 listes extrêmes. Et une liste qui a fait preuve de son abandon du centre ville, d'une mauvaise gestion des choses, une équipe assez clanique, qui est l'équipe de Jean-Paul Fournier. Et je propose une solution avec des hommes et des femmes compétents, qui travaillent, qui n'ont pas besoin de politique, pour régler une crise terrible que nous venons de vivre : une crise sanitaire, économique, sociale, et écologique"

Sur la question de la sécurité, une nouvelle fois remise au 1er plan après la mort par balle d'un jeune de 21 ans, quartier Chemin Bas d'Avignon, voilà son analyse et ses propositions : "Il y a des défaillances. Il y a une défaillance de l'Etat d'abord, sur le fait qu'il faut mettre davantage de policiers nationaux ou de gendarmes, parce qu'il s'agit de temps en temps de grand banditisme par rapport à des trafiquants de drogue. Deuxièmement, il est nécessaire que la collectivité, la municipalité, ait des élus de quartier pour au quotidien être présents. Faire rouvrir un centre éducatif fermé, parce que ces jeunes adolescents, à la rue, qui ne sont plus scolarisés, dont les familles ne s'occupent plus de leur éducation, ces jeunes ne sont plus tracés et lorsqu'ils font une bêtise, ils sont amenés au commissariat et ils sont ramenés dans leur quartier. (..) il faut _un commissariat de proximité ou un commissariat mobile_, ce que je propose"

Enfin, le candidat centriste imagine aussi le Nîmes de demain, celui de l'après crise sanitaire : "3 urgences : l'urgence sanitaire, qui n'est pas réglée. Sur la ville de Nîmes, nous avons la chance d'avoir un hôpital qui a un programme de 300 millions d'euros d'investissement ; il faut le piloter, il faut soutenir le personnel hospitalier autrement que ce qu'a fait la maire aujourd'hui. Même s'il y a eu des problèmes à Serre Cavalier, on doit dire chapeau et merci à tous ceux qui ont travaillé pendant cette période. Il faut aider les cliniques privés, il faut aider les médecins à s'installer. Crise économique : il ne faut rien lâcher par rapport aux artisans, commerçants, aux gens dans le tourisme, il faut les aider, continuer, aucune entreprise ni commerce ne doit fermer. On est là pour réinjecter s'il le faut des finances. Crise sociale : il faut que le CCAS de la ville de Nîmes puisse prendre en charge, qui la gratuité des transports, qui les formations. Ert d'un point de vue écologique : _revenir à de l'autonomie alimentaire et énergétique_, d'autant que c'est créateur d'emplois."