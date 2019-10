Municipales à Niort : au tour des Républicains de soutenir le maire sortant Jérôme Baloge

Niort, France

Après La République en Marche, ce sont les Républicains qui apportent leur soutien à Jérôme Baloge pour les élections municipales de 2020 à Niort. Le maire sortant (parti radical) qui n'a toujours pas annoncé officiellement sa candidature à un nouveau mandat. Là non plus, ce n'est pas une surprise, la même décision avait été prise il y a six ans par les Républicains. C'est Dominique Six, actuel adjoint au maire, qui sera chef de file LR pour ces élections.

à lire aussi Municipales à Niort : LREM soutient le maire sortant Jérôme Baloge

Les divisions persistent chez les marcheurs

Par ailleurs, au sein de LREM, le soutien décidé lundi soir par le bureau exécutif du parti présidentiel ne semble pas effacer les divisions locales. En cause, la désignation de Pierre Fougereau, le collaborateur du député Guillaume Chiche, comme chef de file LREM pour ces municipales. L'un des deux collectifs de marcheurs, le collectif citoyen pour Niort 2020 estime que Pierre Fougereau "représente la contestation interne du positionnement du collectif et qu"il véhicule depuis plusieurs années des mots acerbes sur la politique municipale et le maire de Niort. Il voudrait à présent incarner les valeurs progressistes d’En Marche à Niort. Nous lui en contestons le bien fondé et la légitimité".

"Niort citoyenne écologique et solidaire" ironise sur le soutien de LREM

De son côté, le mouvement "Niort citoyenne écologique et solidaire" qui réunit les écologistes d'EELV, les insoumis et le parti communiste ironise dans un communiqué et "tient à féliciter le maire de Niort du soutien officiel de La République en marche". Pour le mouvement, "ces ralliements des représentants de la droite au parti présidentiel confirment la collusion entre les conservateurs et libéraux de tous ordres qui tiennent à garder leurs postes et tous les échelons des sphères de décision". "Niort citoyenne écologique et solidaire" qui organise son 4e forum citoyen ce jeudi 31 octobre à 20h salle Langevin-Wallon à Niort.