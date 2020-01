Municipales à Niort : deux des trois listes de gauche fusionnent

Ils ont fini par trouver un accord. Les collectifs "Niort citoyenne écologique et solidaire" et "Niort prochaines à gauche" avancent désormais ensemble pour les élections municipales à Niort. Objectif : "offrir une alternative à Jérôme Baloge".

Niort, France

Rebondissement dans les municipales à Niort avec la fusion de deux des trois listes de gauche. Les collectifs "Niort prochaines à gauche" et "Niort citoyenne, écologique et solidaire" se regroupent sous les couleurs de la liste "Niort énergie nouvelle".

Offrir aux Niortais une véritable alternative à Jérôme Baloge

"Les deux collectifs ont souhaité dépasser ce qui faisait leurs différences pour offrir aux Niortais une véritable alternative à Jérôme Baloge", explique Sébastien Mathieu, de "Niort prochaines à gauche". Le maire sortant qui a annoncé sa candidature à un 2e mandat vendredi 24 janvier.

François Gibert, chef d'entreprise à la retraite de 68 ans est toujours tête de liste. "Au final, il y a eu très peu de concessions car ce qui nous a rassemblé assez vite ce sont les valeurs, le programme", précise Sébastien Mathieu. Il y avait notamment des discussions autour de la place des partis. "Niort citoyenne, écologique et solidaire" voulait respecter certaines règles rappelle François Gibert. "Pas plus de 50% d'encartés et même si gens viennent des partis, qu'il y ait un renouvellement".

Les 12 premiers noms de la liste "Niort énergie nouvelle" -

18 rendez-vous de proximité

Le local de campagne de "Niort énergie nouvelle" sera situé quartier du Clou-Bouchet. La liste a prévu 18 rendez-vous de proximité avec dans chaque quartier un café citoyen et une réunion de proximité. Il y aura aussi trois grandes réunion publiques. La première est programmée ce jeudi 30 janvier à 19h30 au pavillon des colloques, à Noron.

Autre liste de gauche pour ces municipales à Niort, "Solidaires par nature". Jean-Romée Charbonneau est lui candidat pour le rassemblement national.