Le collectif Niort citoyenne écologique et solidaire a dévoilé les 18 premiers candidats de sa liste aux élections municipales de 2020 à Niort. A sa tête, François Gibert, 68 ans, chef d'entreprise et membre d'Europe Ecologie les Verts. Une liste qui pourrait évoluer.

Municipales à Niort : François Gibert, tête de la liste emmenée par "Niort citoyenne, écologique et solidaire"

Niort, France

C'est donc François Gibert qui représentera le collectif Niort citoyenne, écologique et solidaire (NCES) aux élections municipales de 2020 à Niort. Cet ancien chef d'entreprise de 68 ans est membre d'Europe Ecologie les Verts depuis 2012. "Je suis un militant politique de base", précise-t-il. Engagé dans les marches pour le climat, "c'est ce qui m'a poussé à m'investir en politique. Poussé aussi par mes amis sachant que je ne suis pas un homme public par nature", poursuit-t-il.

Dans cette liste, on retrouve ensuite au dix premières places : Véronique Bonnet-Leclerc (54 ans, cadre de mutuelle, membre de la marche pour le climat), Geoffroy Michel (41 ans, thérapeute), Monique Johnson (56 ans, professeur d'université, EELV, conseillère municipale d'opposition), Patrice Riffault (61 ans, fonction publique), Yveline Appéré (47 ans, graphiste, membre de Génération-s, mouvement fondé par Benoît Hamon), Jean-Michel Brisset (62 ans, ancien notaire et ancien avocat), Stéphanie Breuil (37 ans, enseignante), Antoine Soldati (23 ans, animateur périscolaire).

Véronique Bonnet-Leclerc et François Gibert © Radio France - Noémie Guillotin

Discussions en cours avec Niort prochaines à gauche

La création de cette liste est le fruit "d'une démarche collective", précisent les membres de NCES. "Nous restons ouvert à tous les citoyens, nous avons toujours dit que nous voulions élargir. Nous voulons rassembler large autour des trois thèmes, écologie, solidarité et renouvellement démocratique, la démocratie locale doit être transparente", indique François Gibert. Des discussions sont en cours avec Niort prochaines à gauche, non affilié à un parti mais soutenu par le parti socialiste, place publique et les radicaux. Une réunion s'est déroulée ce jeudi soir. Pas d'accord "mais la porte n'est pas fermée". Cette liste pourrait donc évoluer.

François Gibert est le 2e candidat à se déclarer sur Niort après Jean-Romée Charbonneau pour le Rassemblement national.