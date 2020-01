Municipales à Niort : le maire Jérôme Baloge annonce officiellement sa candidature

Niort, France

C'est dans le quartier où il a grandi, à Souché, que Jérôme Baloge, maire de Niort a officialisé sa candidature pour un deuxième mandat ce vendredi 24 janvier.

Ce sera une liste de rassemblement pour les Niortais

Le nom de sa liste : "Niort tous ensemble !". "Une liste de rassemblement, qui est ouverte tant qu'elle n'est pas close", précise Jérôme Baloge. "Et de renouvellement avec près de la moitié des noms qui seront renouvelés". Le maire sortant (parti radical) qui a reçu le soutien de plusieurs partis comme LREM et les Républicains "n'a pas demandé d'investiture et n'aura pas d'investiture. Je suis un maire libre". Le détail de la liste devrait être connu début février.

"Pas encore l'heure du déroulé du programme", a souligné Jérôme Baloge. Mais l'élu a parlé "du prolongement de ce qui a déjà été fait et de ce qui doit être poursuivi". Pour le maire sortant, "Niort est apaisée. Notre majorité a été large et solide. C'est une méthode de travail qui a été prouvée au fil de ces six années, travailler ensemble".

Jérôme Baloge qui inaugure sa permanence de campagne rue de la gare à Niort mardi 28 janvier à 18h30. Onze réunions publiques sont prévues.

Trois listes de gauche sont sur les rangs à Niort : "Niort énergie nouvelle", "Niort en plus" et une en cours de constitution du collectif "Solidaires par nature". Jean-Romée Charbonneau pour le rassemblement national s'est également déclaré candidat.