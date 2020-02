Municipales à Niort : le socialiste Nicolas Videau soutient Jérôme Baloge, et pourrait être expulsé du PS

Niort, France

C'est une nouvelle surprise pour la gauche niortaise, à un mois et demi des municipales. Le socialiste Nicolas Videau a annoncé par mail aux militants PS qu'il soutenait Jérôme Baloge, le maire sortant. Une position qui ne suit pas la ligne du parti, qui, lui, soutient la liste de gauche "Niort prochaine à gauche".

La continuité dans la politique de la ville

Pour expliquer son choix, Nicolas Videau insiste sur l'importance d'une continuité pour la ville de Niort. "Jérôme Baloge s'est exprimé plusieurs fois sur le fait qu'il n'avait pas fini tout ce qu'il avait commencé. Le temps de l'élection n'est pas forcément celui de la construction. Il faut absolument lui redonner six ans pour continuer l'action qu'il a mené".

Concernant sa sécession avec la décision du PS, il met en avant les problèmes de concertation de la gauche niortaise, divisée en plusieurs listes.

Quand je pense qu'il est arrivé que parmi les discussions, le plus important c'était la place d'untel ou untel sur la liste et que le programme on verra ça après, c'est pas possible.

"Les textes sont clairs et mènent à l'exclusion"

Le PS a voulu rappeler ce dimanche son soutien à la liste "Niort prochaine à gauche" à l'occasion d'une conférence de presse, "alors que l'un de nos membres s'exprime sans en avoir mandat", précise Elodie Truong, la secrétaire de section de Niort. Elle annonce d'ailleurs que Nicolas Videau n'est probablement plus membre du Parti Socialiste pour longtemps.

Il sait parfaitement qu'en prenant position de cette façon contre la liste que nous soutenons, il se met en dehors du parti socialiste. Nos textes sont clairs, et sur ce point, mènent à l'exclusion.

Pour le moment, rien n'est acté. Le principal concerné dit avoir eu vent de cette possible expulsion via internet. Une décision qu'il regrette : "le bon sens aurait peut-être voulu qu'on les choses concernant la politique municipale à l'aune des résultats concrets et non pas des étiquettes".