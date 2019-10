Municipales à Niort : LREM soutient le maire sortant Jérôme Baloge

Niort, France

Le maire de Niort Jérôme Baloge a le soutien de La République en marche. C'est ce qu'a décidé ce lundi le bureau exécutif du parti d'Emmanuel Macron. Il n'y aura donc pas de liste LREM face au maire sortant, membre du parti radical.

Une décision dont se félicite le bureau départemental de LREM dans les Deux-Sèvres. "Nous lui apportons notre entier soutien et comptons sur son volontarisme pour rassembler les niortaises et niortais autour d'un projet de ville dans lequel chacun et chacune aura sa place".

J'ai toujours été dans une démarche de rassemblement, donc toutes les manifestations d'intérêt sont les bienvenues

Un soutien qui n'est pas une investiture pour Jérôme Baloge, pas surpris de cette décision. "J'ai dans mon équipe municipale des élus qui sont membres de LREM. J'ai toujours été dans une démarche de rassemblement, d'union, de différentes sensibilités donc toutes les manifestations d'intérêt sont les bienvenues".

Jérôme Baloge, élu en 2014, qui n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature à un nouveau mandat. Il répète ce lundi soir. "Je ne suis toujours pas candidat. J'ai envie de continuer mais je compte bien être maire le plus longtemps possible".