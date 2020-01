Municipales à Niort : une nouvelle liste à gauche, "Solidaires par nature !"

Niort, France

Une cinquième liste est donc sur les rangs pour les élections municipales de 2020 à Niort. Elle s'appelle "Solidaires par nature !". Les 20 premiers noms ont été dévoilés ce lundi. Une liste "de gauche", dans laquelle on retrouve 50% de non-encarté, des Niortais de tous les quartiers, de différentes catégories socio-professionnelles, avec un moyenne d'âge de 41 ans. "Solidaires par nature !" est soutenue notamment par la France insoumise et le parti communiste.

Dépersonnaliser la politique

Pas de tête de liste désignée pour l'instant mais deux binômes. "On veut dépersonnaliser ces élections municipales et mettre en avant avant tout notre collectif, notre programme", précise Jérémy Robineau, salarié chez IMA. "Notre tête de liste, c'est Niort".

Dans ce programme on retrouve un projet de centre de santé municipal, l'ouverture rapide de logements d'urgence, la création d'une maison de de l'éco-citoyenneté pour développer les bonnes pratiques ou encore une ferme communale et pédagogique. Autre point important pour "Solidaires par nature" : le renouveau démocratique. "On veut mettre en place des référendums contraignants sur les grands sujets. Ce ne serait pas juste donner la parole aux gens mais recevoir cette parole et la prendre en compte", explique Elsa Fortage, étudiante de 20 ans en soins infirmiers.

"Solidaire par nature !" organise une nouvelle réunion publique ce mercredi 29 janvier à Noron à partir de 19h30. L'ensemble de la liste doit être dévoilée le 10 février.

La gauche qui se présente donc divisée à Niort avec aussi les listes "Niort énergie nouvelle" et "Niort en +". Le maire sortant Jérôme Baloge a lui annoncé officiellement sa candidature à un 2e mandat vendredi dernier. Jean-Romée Charbonneau est également candidat pour le rassemblement national.