Municipales à Orange : la gauche partira en ordre dispersé

Orange, France

"Comédie, opéra, tragédie" : ces trois mots sculptés au fronton du Théâtre municipal d'Orange donnent le ton de la campagne des municipales qui se joue dans la Cité des princes : un spectacle permanent depuis plusieurs semaines avec ses coups de théâtre, ses intrigues et ses répliques cinglantes. Sur la scène électorale, pas moins de 6 candidates et candidats, du jamais vu depuis 1989 : Jacques Bompard, Xavier Magnin, Pierre Marquestaut, Carole Normani, Serge Marolleau et Fabienne Haloui.

La gauche veut croire en ses chances

Face à une extrême droite divisée (le maire élu depuis 1995 va devoir ferrailler avec son ancien directeur de cabinet et co-fondateur de la Ligue du Sud), les représentants de la gauche sont persuadés qu'ils ont "un coup à faire." Mais des semaines de discussion n'ont pas permis à Serge Marolleau et à Fabienne Haloui de trouver un accord, du moins dans la perspective du premier tour. Ils conduiront donc deux listes séparées : "Ma couleur c'est Orange" pour Serge Marolleau d'Europe Ecologie Les Verts et "Décidons Orange solidaire et écologique" pour la conseillère municipale communiste d'opposition Fabienne Haloui.

Les deux camps affichent leurs ambitions et leurs priorités : la santé ou encore l'attractivité de la ville pour Fabienne Haloui ; les transports ou l'urgence climatique pour Serge Marolleau. 6 candidats sur la ligne de départ et un objectif commun : se qualifier pour le second tour...

Fabienne Haloui sur la question de la santé Copier

Serge Marolleau sur la question des transports Copier

Serge Marolleau de la liste "Ma couleur c'est Orange" © Radio France - Daniel Morin