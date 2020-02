Municipales à Orange : six candidats sur le tarmac du 1er tour

Une fois encore, Orange se distingue à l'occasion des élections municipales des 15 et 22 mars. Le nombre de candidats y est plus important que par le passé (6 contre 5 en 2014) ; cela ne s'était pas produit depuis 1989 ! La donne politique est également très différente pour le maire sortant Jacques Bompard (Ligue du Sud) qui brigue un 5ème mandat consécutif à 77 ans. Il doit faire face cette fois-ci à un adversaire qu'il connaît bien -et réciproquement- en la personne de Xavier Magnin (Rassemblement National) qui fut son directeur de cabinet pendant 14 ans et accessoirement, son neveu par alliance ! Entre les deux hommes, la hache de guerre est déterrée depuis longtemps. Dans cette campagne, les urnes électorales prennent des allures... de boites à gifles !

Mes opposants s'autodétruisent : Jacques Bompard

Sur le ring également, deux candidats classés à gauche. La conseillère municipale d'opposition Fabienne Haloui (PCF) qui assure mener une liste de rassemblement des forces de gauche et écologistes "Décidons Orange Solidaire et Ecologique" et Serge Marolleau (EELV) à la tête de la liste "Ma couleur c'est Orange." Ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord avant le premier tour. Sauront-ils le faire entre les deux tours, en cas de qualification ? Auront-ils le choix ? A droite, Les Républicains ont finalement choisi Pierre Marquestaut après le départ -surprise - en septembre dernier de leur candidat déclaré Gilles Laroyenne conseiller municipal d'opposition, aujourd'hui démissionnaire de LR et numéro 2 sur la liste de Carole Normani.

Bilan contre projets : 6 candidats au pied du mur

Elle se présente pour la première fois à une élection municipale à la tête d'une liste d'union baptisée "Le Printemps pour Orange." Carole Normani avait fait ses débuts en politique lors des législatives 2017 en ferraillant avec Jacques Bompard jusqu'au second tour sous les couleurs de La République en Marche, sa formation politique depuis 2017 qui la soutient aujourd'hui dans son combat municipal.

Jacques Bompard va-t-il parvenir à se faire réélire dans ce contexte politique plus compliqué pour lui que par le passé et au terme d'un mandat ponctué de soucis de santé, d'ennuis judiciaires personnels et de vive polémique après la condamnation d'un fonctionnaire de la ville dans une affaire privée... ? Une page politique du haut Vaucluse se tournera-t-elle au lendemain de ces municipales ? Ses adversaires veulent y croire et y travaillent. Mais évidemment, ce sont les électeurs qui auront le dernier mot dans un peu plus de deux semaines... Et là Jacques Bompard se montre très confiant.

Le thème de la santé de proximité s'est invité dans la campagne électorale : le reportage de Daniel Morin Copier

Développement économique, manque de médecins de ville, transport et stationnement, environnement, piscine, culture, sécurité, attractivité du coeur de ville... les sujets ne manquent pas dans cette élection municipale à Orange. Les six candidats en débattront en direct ce mercredi entre 19 heures et 20 heures sur France Bleu Vaucluse et sur FranceBleu.fr

Le studio prêt à accueillir les candidats, aux couleurs des drapeaux de la société Varinard de Vaison-la- Romaine) © Radio France - Daniel Morin

6 candidats et leurs projets au pied du mur... du premier tour de l'élection le dimanche 15 mars © Radio France - Daniel Morin