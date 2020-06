Municipales à Orléans : comment faire campagne malgré les contraintes sanitaires ?

Après un drôle de premier tour, place à une drôle de campagne pour le second tour : les élections municipales de 2020 resteront évidemment dans les annales, en raison de la pandémie de Covid-19.

Pas de porte-à-porte ni de meeting

Le scrutin aura lieu le dimanche 28 juin, sauf rebondissement de dernière minute (une "clause de revoyure" est prévue deux semaines avant cette date, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire). D'ici là, c'est une campagne d'entre-deux-tours inédite qui s'annonce. Les candidats auront certes davantage de temps que d'ordinaire : un mois de campagne contre quatre jours. "Mais en fait, la campagne va plutôt durer 12 jours, nuance Florent Montillot, numéro 7 sur la liste de l'ancien maire LR Serge Grouard, car on ne va pas se risquer à sortir des documents tant que la date du scrutin ne sera pas définitivement validée."

Le gouvernement doit fixer prochainement les règles, mais s'il suit à la lettre les préconisations émises par le conseil scientifique le 18 mai dernier, les contraintes risquent d'être draconiennes. Le conseil scientifique met en effet en garde contre "les risques majeurs liés aux meetings électoraux, aux rencontres et rassemblements physiques". A priori, donc, les réunions publiques, les porte-à-porte, les distributions de tracts en main propre seront prohibés. Le conseil scientifique recommande aussi le port du masque et d’une visière pour toute personne participant à une opération de campagne électorale.

Les boîtes aux lettres vont être sollicitées

"Il va falloir utiliser les outils modernes de communication, comme les réseaux sociaux, les visioconférences, et parvenir à inventer des événements : on travaille là-dessus", explique Valérie Corre, numéro 4 sur la liste issue de la fusion à gauche. "Mais honnêtement, ce qui fait une campagne, c'est avant tout le contact, l'échange, l'interaction. Donc effectivement, ça change les choses. Il faut déjà que nous on l'accepte en tant que candidats. Et il va falloir aussi être imaginatifs."

Malgré tout, Muriel Sauvegrain, qui coordonne la campagne du maire sortant Olivier Carré (soutenu par LREM), se dit assez optimiste sur la possibilité de faire passer les messages et les idées : "Bien sûr, il faut respecter les gestes barrière, mais comme tout un chacun le fait dans la vie quotidienne. Ça n'empêche pas d'aller à la rencontre des Orléanais et de discuter avec eux de notre projet." L'élue pense pouvoir s'appuyer sur un triptyque : "Une présence sur le terrain auprès des Orléanais ; une présence sur les réseaux sociaux ; une présence à travers les documents explicitant nos propositions, puisque le boîtage sera autorisé et qu'on ne se privera pas de le faire."

Quid de la dynamique du premier tour ?

Un optimisme que partage Florent Montillot : "De toute façon, dans un entre-deux-tours classique, on n'organise jamais de meeting lors des municipales à Orléans, donc ça ne changera pas grand chose, évacue l'élu orléanais. Ensuite, concernant les marchés, rien ne nous interdit d'aller sur place, seule la distribution de tracts de la main à la main ne sera pas possible. Pour autant, on pourra faire ce qu'on a toujours fait : le boîtage, le rôle des médias qui sera sans doute plus important qu'il ne l'est d'habitude, les relations téléphoniques avec les habitants, tout cela sera suffisant pour rappeler les fondamentaux et présenter les ajustements du programme liés à la crise actuelle."

Reste à savoir si les électeurs vont se réintéresser à cette élection municipale, si la traditionnelle dynamique du premier tour sera toujours efficiente 3 mois après l'interruption du scrutin, ou si l'éventuel surcroît de participation après une abstention record en mars redistribuera les cartes. Réponse, a priori donc, le 28 juin au soir.