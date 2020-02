Municipales à Orléans : Jean-Philippe Grand présente sa liste complète

Orléans, France

Avant de présenter les grands axes du programme d'OSE (Orléans Solidaire Écologique), la liste du candidat écologiste aux municipales à Orléans Jean-Philippe Grand, les colistiers se lèvent chacun à leur tour. Ils donnent leur nom, profession et quartier de résidence.

Les colistiers lors de la présentation de la liste complète ce samedi 1er février à Orléans © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une manière de souligner le grand nombre de membres de la société civile sur la liste. Seuls cinq personnes sont encartées dans un parti politique sur les 55 noms. Parmi elles, des écologistes d'EELV bien sûr, mais aussi des membres de Génération.s.

Personnalités du monde associatif, syndical, culturel

Constituer une liste qui soit le plus possible citoyenne, et le moins possible partisane, Jean-Philippe Grand y tenait beaucoup. Son équipe et lui-même ont donc contacté les personnalités de la métropole orléanaise.

Une bonne répartition en termes d'âge, de parcours associatif, syndical

"On a travaillé à la constitution de cette liste depuis plusieurs mois", explique-t-il, "Ça nous a permis d'avoir une _bonne répartition en termes d'âge, de parcours associatif, syndical_. "

La "démocratie citoyenne"

Parmi les colistiers issus de la société civile, on trouve Irène Chomiki, retraitée en janvier dernier après avoir été cadre de la fonction publique, elle est aussi très impliquée dans la vie associative et culturelle de la métropole orléanaise.

Elle ne voulait pas s'engager en politique au départ, mais l'aspect non-partisan de la liste OSE l'a attirée : "Sans avoir l'étiquette, les orientations d'un parti, on se sent beaucoup plus libre de donner son avis, de suggérer des choses."

Jean-Philippe Grand lors de la présentation de sa liste complète pour les municipales, ce samedi 1er février à Orléans © Radio France - Mathilde Bouquerel

Aurélien Deverge, avocat, fait lui aussi parti des colistiers issus de la société civile sur la liste OSE. Encarté au parti socialiste lors des dernières municipales en 2014, il ne l'est plus aujourd'hui. Il apprécie la "méthode" Jean-Philippe Grand.

"Contrairement à d'autres campagnes auxquelles j'ai participé, chaque avis compte", affirme-t-il, "Jean-Philippe Grand peut lui-même évoluer sur certains sujets. Il sait _consulter, écouter et changer d'avis quand c'est nécessaire_. C'est une vraie qualité pour diriger une ville."

La liste complète