Municipales : à Orléans, la France Insoumise appelle à "faire barrage à la droite" au second tour

Dans un communiqué, la France Insoumise appelle indirectement à voter pour la liste menée par l'écologiste Jean-Philippe Grand au second tour des élections municipales à Orléans le 28 juin. Il s'agit de "faire barrage à la droite conservatrice et libérale de Serge Grouard et Olivier Carré".

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, la France insoumise de l'Orléanais appelle à "faire barrage à la droite conservatrice et libérale de Serge Grouard et Olivier Carré". Sans l'écrire explicitement, LFI appelle donc à voter pour la liste "Orléans Solidaire écologique : le rassemblement de la gauche et des écologistes" menée par Jean-Philippe Grand (EELV).

Une seule liste de gauche au second tour à Orléans

Cette liste est née de la fusion de la liste écologiste (19,2% au premier tour) et de la liste PS/PCF "Faire respirer Orléans" (12,9%) et se retrouve au deuxième tour, le dimanche 28 juin, face aux listes menées par Serge Grouard (LR) "Les Orléanais au coeur", arrivée en tête (35,6%), et d'Olivier Carré, maire sortant ("Orléans naturellement"), soutenue par La République en Marche, arrivée deuxième (24,1%).

LFI aurait préféré un report des municipales après l'été

"Nous aurions été davantage favorables à la tenue d'un nouveau scrutin au plus tôt en automne, essentiellement dans un souci de respect de la démocratie et afin d’éviter une vague abstentionniste exponentielle et probablement plus importante que celle du premier tour", écrit La France Insoumise, qui n'avait pas pu présenter de liste à Orléans, au tout dernier moment, après avoir mené campagne pendant plusieurs mois. Au premier tour, il y a eu 64% d'abstention à Orléans, le 15 mars dernier, en pleine épidémie de coronavirus.

Mettre un terme au conservatisme de droite"

"Toujours est-il que le 28 juin, à Orléans, vous pouvez malgré tout mettre un terme au conservatisme de droite irrespectueux des classes laborieuses et populaires et faire barrage aux candidats qui l’incarnent depuis trop longtemps et ne font aujourd’hui qu’emprunter leurs idéaux à François Fillon ou Emmanuel Macron", en référence à Serge Grouard, qui a participé à la campagne du premier lors de la présidentielle 2017 et à Olivier Carré, qui a rallié le président Macron et est soutenu par LREM et le Modem dans ce scrutin.

Un appel (indirect) à voter Grand le 28 juin

"Nous sommes sans doute à la veille d’une crise sociale grave dont les répercussions locales ne seront pas épargnées et qui viendra s’ajouter à la crise d’urgence sanitaire. Cette situation extrêmement difficile ne saurait être aggravée par l'arrivée à la tête d'Orléans d'une équipe qui a priori n'a ni la volonté ni la capacité de la résoudre, contrairement à celles et ceux dont on présume d’ores et déjà qu’ils s’y attelleront davantage dès le 28 juin". Nulle part, il n'est donc écrit que les représentants du mouvement lancé par Jean-Luc Mélenchon appellent à glisser un bulletin EELV/PS/PCF dans l'urne le 28 juin, mais c'est tout comme.