Municipales à Orléans : le Rassemblement National renonce à présenter une liste

Orléans, France

C'est désormais officiel. Le Rassemblement national sera le grand absent des élections municipales à Orléans en mars prochain. La décision de renoncer à présenter une liste a été actée hier soir (mercredi), lors d'un bureau départemental du RN. Raison officielle : personne ne souhaitait être tête de liste, après la défection en janvier dernier de Ludovic Marchetti, qui s'est retiré pour des problèmes de santé.

Déjà pas de liste FN à Orléans en 2001 et en 2008

C'est sans doute un tournant dans la campagne des municipales à Orléans, mais ce n'est pas vraiment une surprise. L'annonce de Ludovic Marchetti, le 10 janvier dernier, était évidemment un coup dur pour le RN, même si Jordan Bardella, vice-président du parti et député européen, tentait de minimiser la gravité de la situation : "Nous espérons toujours être présents à Orléans, fanfaronnait-il en déplacement le 24 janvier à Mer (Loir-et-Cher). Le retrait de notre candidat s'est fait pour des raisons personnelles, on continue à chercher une alternative, et on est sur la voie de la trouver."

Aucune solution de rechange n'a donc été trouvée, mais en fait Ludovic Marchetti lui-même peinait à recruter des colistiers - il prétend qu'il avait en poche la moitié de la liste. Il faut dire aussi qu'il est parti très tard en campagne : il n'a été désigné qu'à la mi-novembre. Or trouver 55 noms pour le parti d'extrême-droite a toujours été compliqué à Orléans, faute de militants. Sous l'appellation Front National, il y est parvenu à 3 reprises : en 1989 - la liste menée par Paul Malaguti, un ancien de la Milice pendant la seconde guerre mondiale, avait recueilli 6,6% des voix - ; en 1995 - Marc Habert avait alors obtenu 8,3% ; et en 2014 sous l'égide de Philippe Lecoq - 10,3% des voix, le meilleur résultat du FN pour des municipales à Orléans, avec pour la première fois 3 élus au conseil municipal.

Orléans, seule capitale régionale où le RN sera absent cette année

Mais on se souvient qu'en 2014, la liste avait été bouclée en retenant 4 nonagénaires, dont une femme atteinte de la maladie d'Alzheimer... Et on se souvient aussi que le FN n'avait déjà pas réussi à monter une liste à Orléans en 2001 et en 2008. A cette difficulté structurelle s'ajoutent cette année les divisions, puisque sur les 3 conseillers municipaux FN élus en 2014 à Orléans, deux ont quitté le parti (Christophe de Bellabre dès novembre 2014 et Arlette Fourcade en mai 2016). L'hémorragie de militants a aussi conduit à fermer la permanence du parti en décembre 2017.

Orléans est ainsi la seule capitale régionale où le RN sera absent des municipales. Quant aux chefs-lieux de département en Centre Val-de-Loire, le RN devrait être présent à Tours (Gilles Godefroy), à Blois (Mathilde Paris) et à Châteauroux (Mylène Wunsch). Mais il n'y aura pas de liste RN ni à Chartres ni à Bourges.