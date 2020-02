Municipales à Orléans : "Les candidats face à la jeunesse", retrouvez le podcast du débat !

Serge Grouard, Olivier Carré, Valentin Pelé, Nathalie Kerrien, Baptiste Chapuis et Jean-Philippe Grand ont débattu le 13 février dernier autour de la jeunesse sur France Bleu Orléans

Après une première émission sur le thème des transports, France Bleu Orléans proposait, jeudi 13 février, un deuxième rendez-vous autour des élections municipales 2020 à Orléans. Un débat avec 6 des principaux candidats autour du thème de la jeunesse - vu à travers le prisme d'étudiants de l'Université d'Orléans, 3 étudiants en MAP (métiers de l'accompagnement politique) qui sont partis de leur vécu et de leur ressenti pour interroger les candidats.

6 candidats étaient présents autour de la table : (par ordre olphabétique) le maire sortant Olivier Carré, soutenu par la République en marche et le Modem ; Baptiste Chapuis à la tête de la liste PS-PC ; l’écologiste Jean-Philippe Grand ; le candidat LR Serge Grouard ; la centriste Nathalie Kerrien ; Valentin Pelé pour la France Insoumise et le Parti animaliste. Rappelons que dans cette élection, il y aura aussi une liste LO conduite par Farida Megdoud, et peut-être une liste indépendante menée par Tahar Ben Chaabane.

Orléans vs Tours

L'émission a commencé par un rapide tour de table autour du sondage Ipsos Sopra Steria / France Bleu Orléans / La Tribune Hebdo publié le matin même :

La première partie du débat a été consacrée au comparatif Orléans-Tours pour la vie étudiante, avec la perspective du déménagement de la faculté de droit, économie et gestion en centre-ville à l'horizon 2024 :

De la santé à la culture, en passant par la vie nocturne

La question de l'absence d'une faculté de médecine à Orléans, et les conséquences en matière de santé, a ensuite été abordée :

Dernière thématique, enfin, la vie nocturne et culturelle à Orléans :