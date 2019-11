Municipales à Orléans : Ludovic Marchetti désigné pour mener la liste du Rassemblement National

Orléans, France

Devant la presse locale, réunie ce lundi 18 novembre à la brasserie le Lutétia, Ludovic Marchetti ne cache pas une certaine fébrilité. " Ca me fait quelque chose, d'être là, à deux pas de la Cathédrale d'Orléans et de la Mairie pour vous annoncer ma candidature en mars prochain." Délégué départemental du Rassemblement National depuis 2 ans, Ludovic Marchetti est également conseiller régional et depuis 2015, conseiller municipal à Amilly, près de Montargis. Alors, que vient-il faire à Orléans ? " C'est tout simple, j'ai déménagé sur la Métropole pour mon travail il y a quelques mois. J'ai donc dit à Marine (Le Pen) que j'étais intéressé et donc je suis très fier d'avoir été choisi pour mener la liste". Ludovic Marchetti fait d'ailleurs un parallèle avec Jordan Bardella, qui a conduit la liste RN aux dernières élections européennes. " C'est vraiment un parti qui donne sa chance aux jeunes !!"

On appelle les Orléanais à venir nous rejoindre

Dans les faits, il n'y avait pas vraiment de candidat pour constituer et diriger une liste RN sur Orléans. Sur les 3 conseillers municipaux élus en 2014 avec le Front National, seul Phillipe Lecoq est encore adhérent au parti. Mais, lui même n'est pas sûr d'être sur la liste en mars prochain, " en raison d'obligations professionnelles". Aujourd'hui, Ludovic Marchetti assure qu'il a déjà " une bonne moitié de liste qui est établie", il faut encore trouver 20 à 30 personnes. " Je ne suis pas inquiet" dit-il, " on sent un engouement chez les Orléanais. D'ailleurs, ceux qui le veulent peuvent venir nous rejoindre et nous soutenir". Le Rassemblement National affirme avoir entre 70 et 80 adhérents sur Orléans mais "ce n'est pas forcément dans ce vivier qu'on va chercher nos candidats". La liste complète sera dévoilée au mieux en janvier 2020.

Au programme : fiscalité et sécurité en tête

Sur le programme, rien de très original pour l'instant. Ludovic Marchetti reprend déjà les thèmes chers au parti de Marine Le Pen : Réduire les dépenses , ne pas augmenter les impôts et faire plus pour la sécurité. Aujourd'hui, Ludovic Marchetti estime qu'il y un peu de relâchement concernant la sécurité sur Orléans . " Il y a des quartiers où clairement on ne se sent pas en sécurité" en citant l'Argonne et la Source. Ludovic Marchetti veut aussi travailler sur l'attractivité économique et touristique d'Orléans. " Mais, pour l'instant, on n'avance pas de proposition concrète. Il faut nous laisser le temps de chiffrer notre projet". Ce programme sera normalement présenté à la mi décembre. Ludovic Marchetti espère bien à cette occasion faire venir à Orléans un des leaders nationaux du Parti.