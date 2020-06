Municipales à Orléans : Nathalie Kerrien apporte son soutien à Serge Grouard

C'est la fin d'un suspense qui n'en était pas vraiment un : la centriste Nathalie Kerrien apporte son soutien officiel à l'ancien maire LR Serge Grouard pour le second tour des élections municipales à Orléans. Et elle le fait savoir, non pas par un communiqué, mais en acceptant de signer un petit texte dans le dernier document de campagne de Serge Grouard, rendu public ce samedi.

Du silence au ralliement : 4 étapes

Ce ralliement s'est donc fait en 4 étapes. Au soir du premier tour le 15 mars dernier, et alors que sa liste "Nous, elle, Orléans" avait recueilli 6,5% des voix, Nathalie Kerrien s'était réfugiée dans le silence médiatique. Silence qu'elle a observée pendant toute la crise sanitaire.

Deuxième épisode, le 26 mai : l'ancienne adjointe à la Culture annonce qu'elle se retire de l'aventure des municipales, mais qu'elle laisse à ses colistiers le choix d'une éventuelle fusion avec une autre liste - sachant qu'une seule possibilité s'offre, celle d'un accord avec la liste de l'ancien maire LR Serge Grouard.

Troisième épisode, le 1er juin : dans un communiqué commun, Nathalie Kerrien et Serge Grouard annoncent qu'il n'y aura pas de fusion entre les listes. Officiellement par refus des "combinaisons politiciennes". Officieusement parce que les négociations ont échoué.

Dernier épisode, donc, ce samedi 13 juin : Serge Grouard dévoile sa nouvelle lettre de campagne qui sera déposée dans les boîtes aux lettres des Orléanais.

"Des échanges toujours sincères et respectueux : c'est si rare..."

A la dernière page de ce document de campagne, Nathalie Kerrien s'affiche et adresse "un message" : "C'est avec Serge Grouard, et grâce à lui, que j'ai été élue en 2014, écrit-elle. Je n'ai pas oublié, et aujourd'hui je lui reste fidèle. Nous avons des différences politiques mais nos échanges ont été toujours sincères et respectueux. C'est si rare... Je sais qu'il a le goût simple de la proximité avec les Orléanais. Il veut placer l'humain au cœur de son action les six années à venir, j'ai confiance en lui. Le 28 juin, je voterai Serge Grouard."

Rappelons que dès l'annonce de sa candidature, et tout au long de sa campagne, Nathalie Kerrien a répété qu'elle "n'était pas un poisson-pilote de Serge Grouard", qu'elle "n'était sous la tutelle de personne." Ce ralliement fournira en tout cas un contre-poids aux partisans du maire actuel Olivier Carré qui ne cessent d'affirmer que "la liste de Serge Grouard est à droite, très à droite, voire réactionnaire".