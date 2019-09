Municipales à Orléans - Olivier Carré : "Ce qui est important, c'est d'être soutenu par la majorité présidentielle"

Le maire d'Orléans, Olivier Carré, faisait sa rentrée politique sur France Bleu Orléans ce vendredi. Il a évoqué le projet Co'Met, qui va permettre, selon lui, à la ville de rayonner, mais aussi le soutien de sa candidature par La République en Marche pour les prochaines Municipales.

Orléans, France

Invité de France Bleu Orléans ce vendredi matin, le maire Olivier Carré a évoqué plusieurs dossiers et notamment la perspective des Municipales de mars prochain. Interrogé La République en Marche, Olivier Carré espère le soutien de la majorité présidentielle. Il ne souhaite pas l'investiture. "Ce qui est important, c'est d'avancer avec la majorité présidentielle", a-t-il confié.

"Je suis très confiant sur le consensus auquel on va aboutir"

"Pour les grandes villes aujourd'hui, il y a des discussions qui s'effectuent à Paris, mais aussi à Orléans. On est en plein dans cette partie-là de la discussion. Et je vois avec les partenaires locaux de LREM comment organiser la campagne, avancer, faire en sorte que le projet que l'on propose aux Orléanais corresponde à leurs attentes et à la vision que je porte d'Orléans. Je suis très confiant sur le consensus auquel on va aboutir".

Co'Met devrait ouvrir en 2021

L'autre grand sujet évoqué, le projet Co'Met. La première pierre a été posée ce jeudi. Ce projet consiste à construire à la fois : une grande salle de sports, un Palais des Congrès et un nouveau Parc des Expositions, les trois bâtiments étant regroupés sur un même site à côté de l'actuel Zénith.

"Co'Met est sorti de terre avec un très large consensus, et je m'en félicite", a déclaré Olivier Carré. Le maire d'Orléans a salué le travail des équipes de la ville. Il s'est félicité que ce projet permette à Orléans de rayonner : "c'est un équipement qui est très bien financé, il est soutenu par l'Etat, la Région, le Département. La métropole va financer à hauteur d'un peu moins de la moitié. Le projet Co'Met, va avoir des conséquences sur l'emploi, sur l'image touristique quand il y aura de grands événements. Il nous fait rentrer de plein pieds dans le 21e siècle et c'est là que doit être Orléans, capitale régionale."