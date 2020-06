Municipales à Orléans : Olivier Carré dégaine à son tour son plan d'urgence face à la crise

La crise sanitaire a bouleversé les élections municipales : non seulement le calendrier puisque le second tour aura lieu le 28 juin, mais aussi le programme des candidats. Ainsi à Orléans, l'écologiste Jean-Philippe Grand a présenté dès le 28 mai "un plan d'urgence autour de 5 priorités" ; l'ancien maire LR Serge Grouard a dévoilé le 11 juin "son plan de relance en 12 mesures" ; le maire actuel Olivier Carré (soutenu par LREM) a publié ce mercredi "son plan spécial crise", décliné lui aussi en "12 mesures".

Si des aspects sont communs aux trois candidats, Olivier Carré affirme que le ressort de son plan est tout à fait différent de ses concurrents. "Eux sont dans une logique de distribution de l'argent public ; je suis dans une logique d'investissement."

Créer de la richesse, plutôt qu'arroser ou telle ou telle catégorie"

Le minimum social garanti promis par Jean-Philippe Grand ? "Un système très coûteux, bien au-delà des 8 millions d'euros annuels qu'il avance à la louche." L'aide financière exceptionnelle qu'envisage Serge Grouard (1.000 euros par mois pendant les deux mois d'été pour tous les commerçants ayant perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaire pendant le confinement) ? "Outre qu'il s'agit d'une compétence métropolitaine, cela représente 6.000 à 7.000 commerçants concernés, soit 12 à 14 millions d'euros. Et ce sera autant d'argent en moins pour investir. Or, c'est bien l'investissement qui crée l'emploi", tacle Olivier Carré.

Le candidat veut donc "accélérer" le programme d'investissement prévu dans son programme, "en suivant le fil vert du développement durable." Investir dans le bâtiment avec la rénovation thermique des logements, en multipliant par deux l'objectif, qui passerait ainsi à 3.000 logements rénovés par an. Dans les chantiers publics, avec la poursuite de la construction des grands équipements prévus (Co'Met et piscines). Mais aussi le plan vélo, la végétalisation de la ville et dans le développement des circuits courts pour l'alimentation. "Tout cela sera utile pour créer de la richesse et du travail, plutôt que d'arroser telle ou telle catégorie."

Apaiser la ville en suivant un fil vert"

Cela n'empêche pas Olivier Carré d'annoncer des aides spécifiques, parmi ses 12 mesures d'urgence.

Pour les commerçants, lui aussi, avec un système d'une heure de stationnement payée égale une heure de stationnement gratuite et une nouvelle campagne de chèques solidaires.

Pour les précaires, avec une hausse de 500.000 euros pour le budget du Centre communal d'action social.

Pour les jeunes, avec la création d'un pass jeunes gratuit valable 2 fois pour assister à un événement culturel ou sportif.

Pour les associations (sociales, culturelles et sportives), avec la création d'un fonds spécial.

(sociales, culturelles et sportives), avec la création d'un fonds spécial. Pour les familles, avec davantage de places cet été en centres de loisirs. Et pour les personnes âgées, avec, là aussi, un fonds spécial, alimenté par une partie des indemnités des élus municipaux, comme cela avait déjà été annoncé.

Au final, "on ajuste le programme, on modifie l'ordre de certaines priorités parce que l'attente des Orléanais a elle-même un peu évolué, explique Olivier Carré. Mais sur le fond, beaucoup d'éléments étaient déjà présents. Cela ne va que renforcer notre ambition de transformer la ville en l'apaisant et en suivant notre fil vert. Beaucoup de gens ont été et sont encore groggy par la crise sanitaire : il faut leur apporter de la sérénité. Sur tous les plans", souligne-t-il.