Municipales à Orléans : pas de fusion entre les listes Grouard et Kerrien

Dans un communiqué commun, Serge Grouard et Nathalie Kerrien annoncent qu'ils ne fusionneront pas pour le second tour des municipales à Orléans. Officiellement "pour ne pas tomber dans des combinaisons politiciennes". Mais des discussions ont bien eu lieu et elles ont échoué.

Pendant quelques jours, les relations entre les équipes de Serge Grouard (LR) et de Nathalie Kerrien (sans étiquette) ont ressemblé à une chanson d'Angèle : "C'est oui ou bien c'est non ?". Le suspense a pris fin ce lundi après-midi : finalement, ce sera non, il n'y aura aucune fusion entre les deux listes pour le second tour des élections municipales à Orléans.

Pas de combinaisons, mais des discussions quand même

L'annonce a été faite via un "communiqué commun de Nathalie Kerrien et de Serge Grouard" : dans ce communiqué, les deux élus affirment "avoir échangé tous les deux, en toute amitié et sérénité" et "pris la décision de ne pas fusionner". Avec deux arguments. D'abord pour "privilégier la clarté vis-à-vis des électeurs" : "dès lors que chacun d’entre nous a présenté une liste au premier tour, il nous semble logique de ne pas modifier nos équipes de ce premier tour", écrivent-ils. Ensuite, pour "ne pas tomber dans des combinaisons politiciennes particulièrement mal venues alors que beaucoup de nos concitoyens vivent dans l’inquiétude du lendemain" liée à la crise sanitaire.

De belles déclarations de principe, mais qui ne doivent pas cacher une réalité plus triviale : il y a bel et bien eu des discussions, mais elles ont échoué. Selon nos informations, Serge Grouard avait proposé d'intégrer 6 membres de la liste de Nathalie Kerrien, dont 4 en position éligible. Une offre qui en soi n'était pas très généreuse au vu des résultats du premier tour (35,6% des voix pour la liste Grouard, 6,5% pour la liste Kerrien qui aurait donc pu prétendre à 10 places en respectant une stricte logique mathématique).

Le cas de Jules Vagner

Mais ce n'est pas cela qui a fait achopper les négociations. Le problème est plutôt venu de déterminer qui intégrer dans la nouvelle liste, d'autant que Nathalie Kerrien a elle-même très tôt indiqué qu'elle ne serait pas de l'aventure. Une fusion sans la tête de liste est évidemment plus difficile à rendre lisible.

Un noyau de la liste Kerrien semblait néanmoins prêt à franchir le rubicond. Mais il semble bien que, dans ce noyau, un nom a fait obstacle : celui de Jules Vagner. Agé de 27 ans, 8ème sur la liste, il avait été l'une des révélations de la campagne, notamment lors d'un débat organisé par France Bleu Orléans. Mais il ne plaisait pas à une partie de l'équipe de Serge Grouard - peut-être parce que certains se souviennent qu'Alex Vagner le père de Jules Vagner, avait lui-même été colistier du socialiste Jean-Pierre Sueur, contre Serge Grouard, en 2001 ? Ou que les relations qu'entretient Alex Vagner avec le milieu sportif orléanais sont à la fois passionnelles et conflictuelles ? Ou encore parce que Jules Vagner s'était engagé au côté d'Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle de 2017 ?

Quoi qu'il en soit, Serge Grouard peut aussi estimer qu'il n'avait pas besoin, à tout prix, de cette fusion : après tout, sa liste a recueilli au premier tour 772 voix de plus que la gauche réunie (et qui, elle, a fusionné). Et le fait que le communiqué de ce lundi soit cosigné par Nathalie Kerrien résonne comme un soutien indirect de celle-ci pour le second tour - "Pour l'instant, je m'éloigne de cette campagne, tempère-t-elle, je dirai sûrement pour qui je vote plus tard, même si je ne suis pas sûre que cela intéresse quelqu'un". L'avantage sans les inconvénients de la fusion, en quelque sorte...