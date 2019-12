L'ex-maire d'Orléans Serge Grouard dispose désormais d'un site Internet, d'un slogan de campagne et d'un premier tract sous forme de questionnaire pour les municipales de 2020. Il ne manque plus que la déclaration de candidature : ce devrait être le mardi 17 décembre.

Municipales à Orléans : Serge Grouard fait un pas de plus vers une candidature

Orléans, France

Officiellement Serge Grouard n'est toujours pas candidat pour les prochaines élections municipales à Orléans, mais cela y ressemble beaucoup... Site Internet, slogan de campagne, premier tract : tout indique que l'ancien maire d'Orléans sera bien tête de liste en 2020. Il devrait le confirmer le mardi 17 décembre, lors d'une première réunion publique.

"Les Orléanais au cœur"

Il y a donc d'abord un site Internet dont l'adresse résonne comme un slogan de campagne : www.lesorleanaisaucoeur.fr et dont les liens twitter et instagram renvoient aux comptes personnels de Serge Grouard... Le site s'ouvre sur une vidéo ponctuée par 3 mots-clés : "proximité", "ambition", "confiance".

Il y a ensuite ce premier tract de quatre pages, tiré à 60 000 exemplaires, et qui sera distribué sur les marchés et dans les boîtes aux lettres d'ici les prochains jours, ça commence ce vendredi matin sur le marché de l'Argonne, tract en fait sous forme de questionnaire pour recueillir les propositions des habitants afin d'améliorer la vie quotidienne des Orléanais et de chaque quartier : "Votre projet, c'est notre projet" lance Serge Grouard, qui signe l'édito de ce tract. Il est d'ailleurs le seul élu à apparaître en photo sur ce tract.

Les autres illustrations font écho à des réalisations qui ont marqué les années Grouard à la mairie d'Orléans (2001-2015) : le Festival de Loire, le ravalement des façades, le Nouvel hôpital d'Orléans... Le tract révèle aussi une adresse, rue d'Escures, qui pourrait servir à un éventuel QG de campagne.

Première réunion publique le 17 décembre

Il y a enfin la conclusion de l'édito qui ne laisse guère planer de doute. "Le mardi 17 décembre à 19h, nous tiendrons une réunion publique à la salle Eiffel pour présenter les résultats de cette consultation et j'aurai l'occasion de m'y exprimer" écrit l'ancien maire d'Orléans - l'occasion d'annoncer sa candidature, décrypte déjà son entourage.