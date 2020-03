Municipales à Orléans : Serge Grouard largement en tête après le 1er tour

Avec 24% des voix, Olivier Carré obtient un score décevant pour un maire sortant. Surtout, il est largement devancé par son prédécesseur Serge Grouard avec presque 36%. Ce retard paraît insurmontable d'autant qu'on ne saurait parier sur un surcroît de participation dimanche prochain. Une fusion avec une autre liste est quasi-impossible : l'écologiste Jean-Philippe Grand a clairement rejeté cette hypothèse hier et l'appoint de la centriste Nathalie Kerrien, qui semble très improbable, serait de toute façon insuffisant.

Quelles alliances pour le 2ème tour ?

Olivier Carré a sans doute été plombé par les divisions de son camp, son étiquette LaREM et l'affaire des frais de mandat. Il n'a pas réussi à inverser la dynamique de campagne révélée par le sondage IFOP France Bleu il y a un mois. Serge Grouard est donc plus que jamais favori. Certes, la gauche devrait parvenir à se réunir dimanche prochain, mais l'addition des listes de Jean-Philippe Grand et de Baptiste Chapuis ne fait que 32%, c'est toujours moins que celle de Serge Grouard. A moins d'une alliance aussi avec Nathalie Kerrien : c'est ce que souhaitent les écologistes, mais l'idée est a priori rejetée par les communistes et certains socialistes.

Les réactions des candidats orléanais après ce 1er tour

Olivier Carré se dit un peu déçu par son résultat

Serge Grouard parle d'une grande satisfaction

L'écologiste Jean Philippe Grand prêt à discuter avec Baptiste Chapuis et Nathalie Kerrien

Baptiste Chapuis appelle lui aussi au rassemblement de la gauche

