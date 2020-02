Municipales à Ouistreham : une élection sous tension

9 250 habitants, trois candidats : Romain Bail maire sortant LR, Raphaël Chauvois divers gauche sans étiquette et Sophie Börner à la tête d'une liste écologiste et citoyenne. Entre les ennuis judiciaires du maire, la présence des migrants et le stationnement payant, la campagne ne manque pas de sel.