Municipales à Pamiers : En Marche soutient André Trigano, 94 ans, pour un 5eme mandat

Pamiers, France

C'est ce qu'on appelle le "renouveau politique ", prôné par Emmanuel Macron . En Ariège, la République en marche a décidé d'apporter son soutien à André Trigano, 94 ans, l'un des plus vieux maire de France qui brigue son 5eme mandat à Pamiers. C'est le seul maire de l'Ariège à obtenir le soutien du parti présidentiel. En cinquante ans de vie politique, les présidents, les gouvernements ont passé, lui est toujours là. Ancien député, élu au conseil régional, conseillé général de Saverdun pendant douze ans, maire de Mazères pendant 24 ans, puis de Pamiers depuis 25 ans, il compte bien être rempiler pour un cinquième mandat, avec le soutien d'En Marche "qu'il n'a pas sollicité".

L’expérience plutôt que la jeunesse

Le référent de la République en marche dans l'Ariège Jérôme Azema justifie ce soutien, la vieillesse du candidat ne le gêne pas : « le dynamisme ne dépend pas de l’âge, tout dépend de la volonté qu’on a de faire bouger une ville. Dans le panel des candidats qui se présentent à Pamiers, nous avons choisi celui qui a la plus grande capacité à faire évoluer cette ville en croissance économique, en croissance démographique, c’est la ville d’Occitanie la plus dynamique en terme d’emploi. Il faut être pragmatique. Clairement le meilleur candidat est André Trigano. »

Jerôme Azema - Référent de la République en Marche en Ariége Copier

L’âge du capitaine

« Monsieur Macron a voulu faire du renouvellement politique pour rebattre les cartes. Si effectivement, la République en marche propose André Trigano sur Pamiers, c’est vraiment la solution de facilité » s’étonne cet habitant de Pamiers.

Mais pour beaucoup, l’âge du capitaine importe peu, l’important est qu’André Trigano tient bon la barre : « Tant qu’il tient le coup, c’est bien. Il aura fait à lui tout seul plus que pas mal d’autres. Je pense qu’il est bon, sinon il n’aurait pas été réélu à chaque voyage ». « Mais la République en marche, c’est autre chose, c’est la marche avant ou la marche arrière » ironise cet électeur de Pamiers attablé à une terrasse de la Place de la République.

Excusez-moi d’être vivant !

Dans son bureau de la mairie, André Trigano, bon pied bon œil se félicite de ce soutien du parti présidentiel, mais à demi-mots :

« J’ai pas demandé d’investiture, je n’ai jamais eu une investiture et j’ai pas demandé de soutien non plus, mais quand vous lisez que quelqu’un vous soutient, qu’est-ce que vous voulez que vous dise, je ne vais pas dire que j’en veux pas. Moi je me soutiendrai avec mes électeurs, c’est ça qui m’intéresse. »

André Trigano n’aime pas trop que l’on s’attaque à son âge :

aujourd’hui, on me reproche quoi, mon âge. Est-ce que je dois m’excuser d’être vivant ! D’avoir vieilli !

Les habitants de Pamiers derrière leur "capitaine", André Trigano Copier

Dans ma vie, j’ai été élu 19 fois, c’est pas mal ! On va arrondir pour arriver à 20. Un peu de courage et on y arrivera

lance André Trigano qui souhaite gouverner sa ville encore deux ou trois ans, le temps de terminer ce qu’il a entrepris depuis 25 ans. Aujourd’hui, le quartier prioritaire en centre-ville est financé, son dernier grand projet est quasi bouclé, « est-ce qu’on change d’architecte au milieu de la construction ? » interroge André Trigano qui à 94 ans est donc reparti pour un tour. Il devra toutefois affronter cinq listes concurrentes, dont l'une menée par trois de ses anciens adjoints, qui ont quitté son équipe, lassés d’attendre leur tour.

A noter qu'André Trigano est loin de détenir le record de longévité en politique . En Gironde, Marcel Berthomé - 98 ans - maire de la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle depuis près de cinquante ans s’apprête à briguer son 10eme mandat.