Municipales à Pamiers : venez au débat entre les cinq candidats organisé par France Bleu Occitanie

Ce mardi 18 Février, cinq candidats à la mairie de Pamiers se confrontent sur France Bleu Occitanie, à partir de 19h à l’Hôtel de France. Face au maire sortant André Trigano, Xavier Fauré, Frédérique Thiennot, Daniel Mémain et Jacques Laffargue. Débat organisé avec la Dépêche du Midi.

Le débat des élections municipales est lancé sur France Bleu Occitanie avec la Dépêche du midi, ce mardi 18 Février à Pamiers, la première ville de l'Ariège, 15 000 habitants, 30 000 avec son agglomération.

A 94 ans, André Trigano, l'inoxydable maire de la ville depuis 25 ans brigue un 5eme mandat, il a reçu le soutien de la République en Marche. Quatre listes se présentent en face de lui, dont d'anciens adjoints qui lui disputent son héritage.

Débat en public dans les salons de l’Hôtel de France

Les cinq candidats à la mairie de Pamiers aborderont les thèmes qui animent cette campagne des municipales.

Le centre-ville de Pamiers s’est vidé de ses commerces partis vers la périphérie. Comment revitaliser le cœur de ville qui s’est appauvri ? Faut-il armer la police municipale ? Comment lutter contre le sentiment d’insécurité qui s’est installé dans la ville ? Pamiers, première ville pour la création d’emploi en Occitanie, mais avec le plus fort taux de chômage dans l’Ariège. Quelle politique pour relancer l'emploi ? Les candidats devraient aussi détailler leurs projets pour réveiller Pamiers « la belle endormie ».

Un débat animé par Julien Corbière et Olivier Lebrun de France Bleu , et Emmanuel Druillard de la Dépêche du midi. Une heure et demie d’émission à vivre en direct sur le 100.7 FM à Pamiers , depuis l’Hôtel de France de 19h à 20h30.

