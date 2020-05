Municipales 2020 à Paris : "Agnès Buzyn est prête" affirme son porte-parole Pierre-Yves Bournazel

Invité de France Bleu Paris, ce mercredi 27 mai, Pierre-Yves Bournazel, député et colistier d'Agnès Buzyn, assure que la campagne LREM à la Mairie de Paris est bel et bien repartie.

Après la polémique et les doutes sur la poursuite de la campagne d'Agnès Buzyn à Paris (En Marche !), son colistier Pierre-Yves Bournazel l'assure : "Elle est prête !"

Le candidat à la mairie du 18e arrondissement et nouveau porte-parole de la campagne LREM explique les longues semaines de silence de l'ancienne ministre de la Santé pendant le confinement : "Il y a toujours un temps de réflexion. Elle n'est pas issue du sérail politique, elle a dédié sa vie à l'hôpital."

"Elle a réfléchi à son équipe, à son organisation"

Cette fois, ça y est, Agnès Buzyn se relance dans la course à la mairie de Paris, "Elle a réfléchi à son équipe, à son organisation, à l'après crise sanitaire, affirme son porte-parole. Comment Paris doit devenir une grande capitale attractive sur le plan économique. Comment protéger les personnes les plus vulnérables et comment transformer notre modèle de développement face au défi écologique."

Le député de Paris devient le porte-parole de la candidate LREM, "je vais l'aider et nous sommes nombreux à l'aider, notamment Gaspard Gantzer qui s'occupera de sa communication".

Nouvel appel du pied à Cédric Villani

Le parti présidentiel est à la peine à Paris, avec un score de 17.26% pour la liste d'Agnès Buzyn au premier tour. Une partie de l'électorat marcheur a préféré voter pour le dissident Cédric Villani, qui ne s'est pas maintenu (7,88%).

"On a des convergences de vue, on discute beaucoup avec lui et ses colistiers, confie Pierre-Yves Bournazel. Ce serait une chance et une opportunité pour Paris que nous soyons prochainement rassemblés." De son côté Cédric Villani a annoncé qu'il donnerait des "consignes de vote claires" ce mercredi 27 mai sur RTL, sans dire s'il soutenait la candidate LREM.

Agnès Buzyn en ballottage défavorable

Le second tour des municipales à Paris est prévu le 28 juin prochain. Au premier tour, le 15 mars dernier, la maire sortante Anne Hidalgo (PS) est arrivée en tête avec 29,3%, devant Rachida Dati (LR) avec 22,7%. Agnès Buzyn s'est classée en troisième position avec 17,2%. David Belliard, (EELV) complète la quadrangulaire avec un peu plus de 10,7%.