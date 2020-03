Municipales à Paris : ce qui change pour les élections de mars 2020

Les municipales auront lieu le 15 et le 22 mars 2020. A Paris, on ne vote pas pour la ville mais dans et pour son arrondissement. Deux nouveautés pour ces élections 2020, c'est que les quatre premiers arrondissements sont regroupés en un seul nommé "Paris Centre".

Pour les élections municipales Paris se distingue. Dans la capitale, vous allez voter dans votre arrondissement pour élire des conseillers qui siégeront au Conseil de Paris et qui éliront le ou la maire de Paris.

Il y a 503 élus parisiens (163 conseillers de Paris et 340 conseillers d’arrondissement). Ils sont en poste pour un mandat de 6 ans. Tous les élus parisiens siègent dans les conseils d’arrondissement. Les 163 conseillers de Paris siègent aussi au Conseil de Paris.

Le 15 et 22 mars 2020, le vote des électeurs se déroule au niveau de chaque arrondissement. Seule exception et c'est nouveau : le centre de Paris. Cette année il y a un nouveau secteur électoral. Il s'appelle "Paris centre" et il regroupe les quatre premiers arrondissements de la capitale.

Pour cette élection municipale de 2020, vous voterez aussi pour la première fois à Paris pour désigner directement les conseillers métropolitains de la Métropole du Grand Paris.

Concrètement comment ça se passe

Les candidats au siège de Maire de Paris présentent des listes dans chacun des arrondissements parisiens. Il n’y a pas de liste commune pour l’ensemble de la capitale. Vous votez dans votre arrondissement, pour élire des conseillers de votre arrondissement, mais également des conseillers qui siégeront au Conseil de Paris.

Une élection à deux tours

Seules les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages au premier tour peuvent se maintenir au deuxième tour. Dans chaque arrondissement, la liste qui réunit la majorité absolue ( plus de 50% des suffrages exprimés) au premier tour ou qui arrive en tête au deuxième tour, cette fois même avec une majorité relative, obtient la moitié des sièges de conseillers de Paris et de conseillers d’arrondissement. Les sièges qui restent sont répartis à la proportionnelle entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5%, y compris celle arrivée en tête.

Alliance et fusion possible entre les deux tours

Entre les deux tours, les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages peuvent faire alliance ou fusionner avec des listes qui ont le droit de se maintenir au second tour.

Les conseillers de Paris

Chaque arrondissement, en fonction de sa démographie, envoie entre 3 et 18 élus au Conseil de Paris. Les premiers élus de chaque liste siègent au Conseil de Paris : ce sont les Conseillers de Paris, aussi appelés Conseillers municipaux.

Pour le 15ème arrondissement, le plus peuplé de Paris, le conseil compte 54 élus. Dix-huit sont conseillers de Paris et siègent à la fois au Conseil de Paris et au conseil d’arrondissement. Le double, soit 36, sont conseillers d’arrondissement et ne siègent qu’au conseil d’arrondissement.

Pour le 6e arrondissement, le moins peuplé de Paris, le conseil compte 13 élus : trois conseillers de Paris et 10 conseillers d’arrondissement.

"Paris Centre"

Pour 2020, il n'y a plus 20 conseils d’arrondissement mais 17 puisque les quatre premiers arrondissements ont été regroupés en un seul. Une décision prise pour des raisons d’équilibre démographique.

L'élection du maire de Paris

Le maire de Paris est élu dans la semaine qui suit le deuxième tour et au plus tard le 29 mars. Les 163 nouveaux conseillers du Conseil de Paris se réunissent à l’Hôtel de Ville pour cette élection. Le vote a lieu à la majorité absolue. Pour être élu maire de Paris il faut obtenir le soutien d’au moins 82 conseillers de Paris sur les 163. Sans majorité absolue aux deux premiers tours, un troisième tour est organisé à la majorité relative. C’est également à cette occasion que les adjoints du maire de Paris sont élus.

Les maires d’arrondissement

Ils sont élus huit jours après l’élection du maire de Paris par les élus du conseil d’arrondissement autrement dit les conseillers de Paris de l’arrondissement et les conseillers d’arrondissement.