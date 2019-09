Municipales à Paris : Cédric Villani candidat en 2020

Le mathématicien et député de l'Essonne Cédric Villani officialisant sa candidature à la mairie de Paris, le 4 septembre 2019

Paris, France

Cédric Villani a mis fin ce mercredi soir à des semaines de faux suspens. Le mathématicien et député de l'Essonne a opté pour le café Gaité dans le XIVe arrondissement de la capitale pour officialiser sa candidature dissidente à la mairie de Paris, en présence de nombreux journalistes et soutiens.

Une candidature dissidente

En juillet dernier, la Commission nationale d'investiture de La République en marche avait choisit Benjamin Griveaux pour représenter LREM aux élections municipales de Paris en mars 2020. Cédric Villani décide donc de ne pas se ranger derrière l'ancien porte-parole du gouvernement, contrairement aux engagements qu’il avait pris.

Il y a quelques jours, le mathématicien assurait déjà que sa possible candidature dissidente aux municipales à Paris ne serait pas l'expression d'une "défiance" à l'égard du président de la République, du Premier ministre ou de LREM. Mais Cédric Villani avait également déploré que "le fonctionnement actuel ne (soit) pas à même de remplir les conditions permettant aux Parisiennes et Parisiens de se rassembler autour d'un projet d'avenir et novateur".

Dans un communiqué, LREM a aussitôt "regretté" la décision de Cédric Villani, sans toutefois l'exclure du parti. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.