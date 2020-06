Municipales à Paris : Cédric Villani maintient sa candidature dans le 14e arrondissement

Cédric Villani a décidé de maintenir sa candidature en vue du second tour des élections municipales à Paris. Aux termes de négociations, aucun accord n'a été trouvé avec les listes de la maire sortante, Anne Hidalgo, et la candidate investie par LREM et ancienne ministre, Agnès Buzyn.