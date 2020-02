Municipales à Paris : Cédric Villani veut "agrandir Paris" s'il est élu

Paris, France

Il souhaite "agrandir Paris" s'il est élu en mars prochain. Cédric Villani, candidat macroniste à la mairie de Paris, écarté du parti de la République en Marche il y a quelques semaines pour ne pas s'être rallié derrière le candidat investi par le parti Benjamin Griveaux, présente ce dimanche l'un de ses plans de bataille dans le Journal du Dimanche. Il projette "d'agrandir Paris aux 22 communes limitrophes de Paris situées le long du périphérique" s'il est élu lors des élections municipales à la maire de la capitale. La population de ce "nouveau Paris" passerait donc de 2.2 à 3.3 millions d'habitants selon le candidat.

Une seule et même entité administrative

"Je plaide pour l'instauration d'une seule et même entité administrative et politique, un "Nouveau Paris" élargi aux communes limitrophes", annonce Cédric Villani, qui souhaite faire de ces communes de nouveaux arrondissements. "C'est le sens de l'Histoire", dit-il. Pour cela, il prévoit un plan d'investissement "à hauteur de 300 millions d'euros sur la mandature", s'il est élu. "Tout le monde y gagnera dans sa vie quotidienne", estime-t-il.

Dans son interview, il n'exclut pas non plus "une coalition climat" avec les Verts et leur candidat David Belliard. "Croyez-vous qu'il s'agisse d'une coïncidence?", sourit Cédric Villani en parlant de l'intervention d'Isabelle Saporta, compagne de Yannick Jadot d'EELV et de Pascal Durant, ancien secrétaire national d'EELV, lors de son meeting ce mercredi. Il ne souhaite pas "négocier par presse interposée [...] mais [David Belliard] et moi sommes d'accord sur la nécessité d'arrêter les projets de bétonisation lancés par Anne Hidalgo".

Distancé dans les sondages

Pour le moment, Cédric Villani est distancé dans les sondages. La maire sortante Anne Hidalgo est toujours en tête, devant Rachida Dati et Benjamin Griveaux.