Municipales à Paris et en Ile-de-France : les résultats-surprises du second tour

Le second tour des municipales a été marqué par une vague verte et une abstention record. Parmi les autres événements à noter : la défaite du Rassemblement national qui n'a pas réussi à garder sa seule ville en Ile-de-France et la perte de certains bastions par les communistes.