Municipales à Paris : Frédérique Calandra maire sortante du 20e réagit aux alliances avec LREM et LR

A quelques semaines du second tour des élections municipales prévues le 28 juin 2020, Frédérique Calandra était l'invitée de France Bleu Paris ce jeudi.

Frédérique Calandra est tête de liste "Union du centre" investie par La République en Marche. Elle est arrivée en troisième position au premier tour avec un peu plus de 12% des voix loin derrière le candidat de la maire sortante de Paris, Anne Hidalgo. Elle n'est donc pas en position favorable pour le second tour.

La maire sortante du 20e arrondissement de Paris a-t-elle été pénalisée par son changement d'étiquette ?

Frédérique Calandra analyse son faible score au premier tour des élections municipales. Elle estime avoir été victime d'un contexte très particulier qui a conduit, selon elle, à "une abstention absolument anormale". Elle reconnaît aussi que ce doit être compliqué pour les habitants du 20e arrondissement de Paris où elle se présente "de comprendre mon évolution". L'élue était socialiste en 2008 et 2014 avant de rejoindre En Marche en 2019.

Frédérique Calandra dénonce "le sectarisme des communistes et des Verts" à la Mairie de Paris

L'actuelle maire du 20e ne regrette pas son choix, elle explique qu'elle l'a fait en toute conscience en sachant qu'elle prenait "un énorme risque".

Elle précise son choix : "Je ne pouvais plus continuer avec les alliances d'Anne Hidalgo et surtout le sectarisme qui s'est complètement éloigné de ce que l'on avait fait avec Bertrand Delanoë, le sectarisme des communistes et d'une partie des Verts, qui nuisent au service que nous pouvons rendre aux Parisiens, pour des raisons idéologiques. J'en veux pour preuve la question de la police municipale. Anne Hidalgo s'y est ralliée très tardivement et sous les hurlements de ses partenaires et c'est pour ça que je souris quand je vois leurs alliances parce que je me demande comment ils vont faire pour travailler ensemble..."

L'accord de Florence Berthout avec Les Républicains n'est pas un accord d'appareil, précise Frédérique Calandra

Florence Berthout, maire sortante du 5e arrondissement de Paris, anciennement Les Républicain, et tête de liste Divers droite a été dans un premier temps investie par La République en Marche avant de finalement se rallier à Rachida Dati. Frédérique Calandra réagit à ce positionnement.

Elle précise que Florence Berthout ne s'est pas "ralliée à Rachida Dati mais qu'elle a passé un accord local sur son projet. C'est elle qui est en tête, Florence Berthout, ... ce sont Les Républicains locaux qui se sont ralliés à elle, sur son projet".

Frédérique Calandra salue le travail de maire de Florence Berthout et elle rappelle que les passerelles entre partis ont toujours existé.

Elle regrette "qu'encore une fois on veut nous ranger dans de petites cases". Elle précise que La République en Marche a été formée de citoyens qui n'avaient jamais fait de politique mais aussi d'anciens élus socialistes et d'anciens élus LR.

à lire aussi Municipales à Paris : l'écologiste David Belliard se rallie à la maire sortante PS Anne Hidalgo