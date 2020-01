Municipales à Paris : les militants LREM veulent croire en les chances de Benjamin Griveaux

Paris, France

A l'arrière du candidat, sur fond bleu, les quelques mots donnent la couleur : "Un nouveau souffle pour Paris". En plein meeting de campagne en vue des élections municipales de mars prochain, Benjamin Briveaux s'est montré entouré ce lundi soir, au théâtre Bobino à Paris. De nombreuses figures du parti présidentiel sont venues soutenir le candidat de la majorité, en difficulté dans les sondages : Marlène Schiappa (candidate dans le XIVème arrondissement) , Christophe Castaner, Mounir Mahjoubi...

Car la candidature Griveaux s'enlise. L'ancien porte-parole du gouvernement ne décolle pas, troisième, à 16% des intentions de vote selon le dernier sondage en date pour le Figaro, distancé par la socialiste Anne Hidalgo, à 23% et par Rachida Dati, à 20%. Dans la foule, ce lundi soir, les militants veulent y croire : "Victoire, victoire", lance l'un d'entre eux, au passage du candidat. Que ce soit sur scène, à travers les prises de paroles, ou dans le public assemblé dans la salle du Music-Hall, on fustige les sondages. "Je crois qu'il faut être prudent avec les sondages, il ne faut pas les ignorer, mais il est trop tôt pour faire un pronostic", souffle Jacques. Ce militant veut croire Paris prenable aux mains des socialistes. Il évoque les élections précédentes depuis la présidentielle, où En Marche a toujours réalisé de bons scores dans la capitale.

Le cas Villani

Mais une épine reste figée dans le pied du parti : la candidature dissidente de Cédric Villani, qui devrait être exclu ce mercredi soir, par le bureau exécutif de La République en Marche. "La division nous coûte cher, et je souhaite qu'on puisse y mettre un terme, mais même le président a échoué jusqu'ici." Deux mois séparent des municipales, Jacques espère que ceux soient "bénéfiques et que Griveaux pourra l'emporter." Cédric Villani, accroche selon le sondage du Figaro, 10% des voix, et plonge jusqu'à certains membres de LREM dans le doute. Comme Guilaine, une adhérente. "On se pose des questions, c'est normal : qui est le plus à même de diriger Paris." Pour cette dame, d'un certain âge, "bien sûr qu'il faut un accord."

Et ils sont nombreux, à vouloir voir revenir le candidat dissident. Matthias, un autre militant, lui aussi lance un franc appel du pied. "Je ne comprend pas son entêtement à vouloir y aller, et vouloir faire perdre son camp." Mais cet homme, croisé devant le Bobino, continue en croire aux chances de Benjamin Grivaux et en son projet. "La campagne ne fait que commencer, et pour l'instant, je n'ai rien entendu de la part des autres candidats pour Paris. Si ce n'est, c'est moi le meilleur, quel est le projets, qu'est-ce qu'ils proposent ?" Ce qu'il souhaite désormais, c'est une "confrontation projet sur projet, que tout le monde dévoile ce qu'il veut faire sur Paris." Avec une promesse des militants, celle de continuer à battre le terrain, "ruelle par ruelle", "avenue par avenue", selon les mots du député de Paris Pierre-Yves Bournazel à la tribune, pour faire connaitre aux parisiens les propositions de leur candidat.