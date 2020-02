Municipales à Paris : les têtes des listes qui veulent partir à la conquête de la capitale

Paris, France

Le dépôt des listes pour les élections municipales de mars 2020 a commencé. Il se termine le 27 février. A Paris, il y a onze listes connues à ce jour.

Les listes pour Paris (provisoire)

Anne Hidalgo (PS) maire de Paris

Liste "Dès demain, Paris en commun"

Membre du PS, Anne Hidalgo est première adjointe au maire de Paris Bertrand Delanoë de 2001 à 2014 et conseillère régionale d’Île-de-France de 2004 à 2014. À l'issue des élections en 2014, elle devient la première femme maire de Paris.

Anne Hidalgo © Maxppp - Aurelien Morissard

Rachida Dati (LR)

Liste "Engagés pour changer Paris"

Magistrate et conseillère de Nicolas Sarkozy, Rachida Dati devient sa porte-parole lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2007. Après la victoire de celui-ci, elle est nommée ministre de la Justice, garde des Sceaux au sein des gouvernements François Fillon I et II. Elle reste ministre jusqu’en 2009. Députée européenne de 2009 à 2019 et maire du 7e arrondissement de Paris depuis 2008, elle est désignée tête de liste par Les Républicains pour les élections municipales de 2020 à Paris.

Rachida Dati © Maxppp - olivier corsan

Agnès Buzyn (LREM)

Liste "Paris ensemble"

Agnès Buzyn est hématologue, professeure des universités et médecin hospitalier. Elle a effectué l'essentiel de sa carrière de médecin et d'enseignante-chercheuse à l'université Paris-Descartes (Paris-V) et à l'hôpital Necker. À partir de 2008, elle prend des responsabilités au sein d'institutions publiques liées à la santé et au nucléaire. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, elle est ministre des Solidarités et de la Santé au sein du gouvernement Édouard Philippe. En 2020, après le retrait de Benjamin Griveaux, elle est désignée par La République en Marche pour être candidate à la mairie de Paris.

Agnès Buzyn © Maxppp - Fred Dugit

Cédric Villani dissident LREM (divers centre)

Liste "Le Nouveau Paris"

Cédric Villani est mathématicien et lauréat de la médaille Fields en 2010. Il est spécialiste de l'analyse mathématique. Il est élu député dans la cinquième circonscription de l'Essonne lors des élections législatives de 2017, sous l'étiquette La République en Marche (LREM). En 2020, il est candidat pour les élections municipales à Paris, alors que la commission d'investiture de son parti avait désigné Benjamin Griveaux. Il a donc été exclu de LREM.

Cédric Villani © Maxppp - Alexis Sciard

David Belliard (EELV)

Liste "L’écologie pour Paris"

Président du groupe écologiste au conseil de Paris, David Belliard a remporté le vote des militants de la capitale, au début du mois de juin, face à Julien Bayou, le porte-parole d'EELV.

David Belliard © Maxppp - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Danielle Simonnet

Liste "Décidons Paris"

Danielle Simonnet est membre du Parti de gauche (PG) et de La France insoumise (FI). Elle est conseillère municipale du 20e arrondissement de Paris depuis 2001 et conseillère de Paris depuis 2008. Elle est élue coordinatrice du PG, avec Éric Coquerel, en 2015.

Danielle simonnet © Maxppp - Delphine Goldsztejn

Gaspard Gantzer divers gauche

Liste "Parisiennes, Parisiens"

Gaspard Gantzer a été chef de la communication de l'ancien maire de Paris Bertrand Delanoë puis du ministre Jean-Yves Le Drian avant d'être le chargé de communication de François Hollande.

Gaspard Gantzer © Maxppp - Aurelien Morissard

Christophe Berkani

Liste "Paris(s) Citoyen"

Avocat de formation, entrepreneur parisien, Christophe Berkani, a fait savoir qu'il comptait déposer des listes citoyennes dans chaque arrondissement. Son association s'appelle "Pari(s) Citoyen". Il se présente comme quelqu’un "hors partis". Il a milité au PS il y a 20 ans et au MoDem il y a 10 ans, dit il.

Serge Federbusch (soutenu par le RN)

Liste “Aimer Paris”

Serge Federbusch est magistrat. "Aimer Paris", c’est le nom de son micro parti. Il indique venir d’un milieu populaire. Il est énarque et il a longtemps été proche du PS. En 2001 le conseiller de Bertrand Delanoë en charge de l’urbanisme à l’Hôtel de ville.

Serge Federbusch © Maxppp - Charlotte Robinet

Pierre Liscia

Liste "Libres !"

Pierre Liscia ex élu LR est tête de liste du mouvement "Libres !" lancé par la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse.

Pierre Liscia © Maxppp - Guillaume Georges

Marcel Campion

Liste “Libérons Paris”

Le "Roi des forains" est présent dans tous les arrondissements. Marcel Campion est en conflit ouvert depuis de longs mois avec la maire de Paris Anne Hidalgo.