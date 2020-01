Municipales à Paris : Marlène Schiappa annonce sa candidature dans le XIVe arrondissement

Marlène Schiappa sera candidate aux municipales à Paris. Dans une interview donnée au journal Le Parisien, parue ce jeudi, l'actuelle secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes annonce sa candidature dans le XIVe arrondissement de la capitale, pour "soutenir Benjamin Griveaux".

"Benjamin Griveaux est le meilleur candidat pour la capitale, le plus sérieux et le plus préparé." Marlène Schiappa au Parisien